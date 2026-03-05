İran’dan Türkiye Açıklaması: “Türkiye Topraklarına Füze Atmadık”
Milli Savunma Bakanlığı, Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir füzenin Doğu Akdeniz’de konuşlu bulunan NATO savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı. Düşürülen füzenin parçaları Hatay’dan toplanmıştı. İran’dan yapılan açıklamada, “Türkiye topraklarına füze atmadık. Türkiye’nin egemenliğine saygı duyuyoruz.” ifadeleri kullanıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD ve İsrail’in saldırıları sonrasında İran da Körfez ülkeleri ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde bulunan ABD üslerine füze göndermişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın