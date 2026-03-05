onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İran’dan Türkiye Açıklaması: “Türkiye Topraklarına Füze Atmadık”

İran’dan Türkiye Açıklaması: “Türkiye Topraklarına Füze Atmadık”

İran
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.03.2026 - 09:04

Milli Savunma Bakanlığı, Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir füzenin Doğu Akdeniz’de konuşlu bulunan NATO savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı. Düşürülen füzenin parçaları Hatay’dan toplanmıştı. İran’dan yapılan açıklamada, “Türkiye topraklarına füze atmadık. Türkiye’nin egemenliğine saygı duyuyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD ve İsrail’in saldırıları sonrasında İran da Körfez ülkeleri ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde bulunan ABD üslerine füze göndermişti.

ABD ve İsrail’in saldırıları sonrasında İran da Körfez ülkeleri ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde bulunan ABD üslerine füze göndermişti.

Dün ise Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan gönderilen bir füzenin NATO güçleri tarafından imha edildiğini açıklamış ve füze parçalarının Hatay’a düştüğü öğrenilmişti.

Füzenin Türk topraklarına atılıp atılmadığı tartışılırken, İran’dan yapılan resmi açıklamada füzenin hedefinin Türkiye olmadığı duyuruldu.

İran ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin egemenliğine saygı duyuyoruz. Türkiye topraklarına füze atmadık.” denildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
25
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın