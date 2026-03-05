onedio
Serenay Sarıkaya’nın Paris’te Taktığı Gözlük Bir Gün Sonra Çağla Şıkel’de Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.03.2026 - 09:55

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra moda dünyasındaki güçlü duruşuyla da sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya, bu kez Paris Moda Haftası’ndaki tarzıyla konuşuluyor. Katıldığı defilede iddialı kombini ve dikkat çeken aksesuarlarıyla tüm gözleri üzerine çeken Sarıkaya’nın özellikle tercih ettiği gözlükler sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. İşin ilginç tarafı ise aynı gözlüğün bir gün sonra Çağla Şıkel’de görülmesi oldu.

Hem oyunculuğu hem de moda dünyasındaki güçlü duruşuyla sık sık adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, bu yıl da Paris Moda Haftası’na katılan isimler arasında yer aldı.

Dünyanın dört bir yanından ünlü isimleri bir araya getiren etkinlikte Sarıkaya, katıldığı defilede tarzıyla yine dikkat çekmeyi başardı. Şıklığıyla sosyal medyada konuşulan oyuncu, özellikle iddialı kombinini tamamlayan aksesuarlarıyla moda tutkunlarının radarına girdi. Serenay Sarıkaya’nın tercih ettiği stil kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, paylaşılan kareler binlerce beğeni aldı.

Serenay Sarıkaya’nın Paris Moda Haftası’nda taktığı dikkat çekici gözlükler ise beklenmedik bir şekilde bir gün sonra yeniden gündeme geldi.

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel’in yaptığı paylaşımda, Sarıkaya’nın defilede kullandığı gözlüklerin aynısını taktığı görüldü.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
