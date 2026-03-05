Serenay Sarıkaya’nın Paris’te Taktığı Gözlük Bir Gün Sonra Çağla Şıkel’de Ortaya Çıktı!
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra moda dünyasındaki güçlü duruşuyla da sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya, bu kez Paris Moda Haftası’ndaki tarzıyla konuşuluyor. Katıldığı defilede iddialı kombini ve dikkat çeken aksesuarlarıyla tüm gözleri üzerine çeken Sarıkaya’nın özellikle tercih ettiği gözlükler sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. İşin ilginç tarafı ise aynı gözlüğün bir gün sonra Çağla Şıkel’de görülmesi oldu.
Hem oyunculuğu hem de moda dünyasındaki güçlü duruşuyla sık sık adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, bu yıl da Paris Moda Haftası’na katılan isimler arasında yer aldı.
Serenay Sarıkaya’nın Paris Moda Haftası’nda taktığı dikkat çekici gözlükler ise beklenmedik bir şekilde bir gün sonra yeniden gündeme geldi.
