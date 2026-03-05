onedio
Survivor'da Seren Ay, O Yarışmacının Kendisini Gizlice Dinlediğini Açıkladı

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.03.2026 - 10:01

Survivor'ın olaylı yarışmacısı Seren Ay, röportaj verirken bir yarışmacının kendisini dinlediğini açıkladı. Seren Ay'ın bu ifadelerinin ardından Murat Arkın'ın bir anda röportaja dahil olması ise kafaları karıştırdı.

Survivor'da bu defa "gizlice dinleme" olayı gündem oldu.

Röportaj veren Seren Ay, Murat Arkın için 'Orada duruyor. Gizli gizli dinliyor' derken Murat Arkın bir anda röportaja dahil oldu. Murat Arkın'a 'Gizli gizli dinlemeyi öğret. Bence ayıp olan senin dinlemen. Tıpkı Meryem ve Serhan'ı dinlediğin gibi' derken Murat Arkın yanıt olarak gözlüğünü almaya geldiğini ve Seren Ay'ın yanlış yolda olduğunu belirtti.

İşte Seren Ay'ın Murat Arkın'ın kendisini dinlediğini söylediği o anlar:

