onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Efsane Dizi Yabancı Damat'taki Unutulmaz Sahne ve Replikler Gündem Oldu

Efsane Dizi Yabancı Damat'taki Unutulmaz Sahne ve Replikler Gündem Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.03.2026 - 16:04

Bir döneme damga vuran Yabancı Damat dizisindeki unutulmaz sahne ve replikler sosyal medyada gündem oldu. Yabancı Damat dizisine dair yapılan paylaşımları sizler için derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Yabancı Damat dizisi, yıllar geçmesine rağmen izleyicilerin hafızasındaki yerini korumaya devam ediyor.

Bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Yabancı Damat dizisi, yıllar geçmesine rağmen izleyicilerin hafızasındaki yerini korumaya devam ediyor.

Yabancı Damat dizisindeki unutulmaz sahneler ve dillere pelesenk olan replikler son günlerde sosyal medyada yeniden gündem oldu. Pek çok kullanıcı, diziden akıllarda kalan anları ve karakterler arasındaki eğlenceli diyalogları paylaşarak nostaljik bir rüzgâr estirdi. Biz de Yabancı Damat dizisine dair sosyal medyada yapılan dikkat çekici paylaşımları sizler için derledik.

İşte X'teki Yabancı Damat paylaşımları:

İşte X'teki Yabancı Damat paylaşımları:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın