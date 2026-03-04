Harvard Doğruladı: Beynin Yaşlanmasını Yavaşlatan Bilimsel Adımlar

Zihin sağlığı sadece fiziksel faktörlere değil, ruh halimize de bağlıdır. Depresyon, kronik stres ve uyku bozuklukları bilişsel testlerdeki başarıyı düşürür; bu nedenle kaliteli uyku ve duygusal huzur temel bir hedef olmalıdır. Ayrıca, güçlü sosyal bağlar kurmak beyni zinde tutan en güçlü ilaçlardan biridir. Arkadaş çevresiyle kurulan derin bağlar, hem yaşam süresini uzatır hem de zihinsel gerilemeye karşı koruyucu bir kalkan görevi görür. Son olarak, baş bölgenizi fiziksel darbelerden korumayı ve alkol tüketimini sınırlamayı ihmal etmeyerek, beyninize hak ettiği özeni gösterebilirsiniz.