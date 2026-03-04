Kedinizin Üzgün Olduğunu Nasıl Anlarsınız?

Duygusal stresin bedensel boyuta taşındığı aşamada, kedilerde 'kompülsif' yani takıntılı davranışlar gözlemlenmeye başlar. Bir kedinin kendini yatıştırmak amacıyla tüylerini derisi tahriş olana kadar aşırı derecede yalaması, yoğun bir kaygı bozukluğuna işaret ederken, buna eşlik eden ses tonu değişiklikleri de dikkat çekicidir. Alışılmışın dışındaki tiz miyavlamalar veya geceleri artan huzursuz seslenmeler, aslında sahipleriyle kurmaya çalıştıkları bir yardım diyaloğudur. En çok yanlış anlaşılan tepki ise tuvalet alışkanlıklarındaki bozulmalardır. Kum kabı dışına idrar bırakılması bir 'inatçılık' değil, ya medikal bir sorunun ya da çevresel değişimlerin yarattığı derin bir huzursuzluğun klinik yansımasıdır.