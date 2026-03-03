Selena Gomez, Kocası Benny Blanco'nun Viral Olan "Kirli Ayaklarını" Öptü!
Selena Gomez ve Benny Blanco çifti yine gündeme oturdu. Birkaç gün önce kirli ayaklarıyla viral olan Blanco, eşinden destek almıştı. Desteğin üstüne kirli ayaklarına bir de öpücük geldi; midemiz kalktı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hollywood’un en çok konuşulan, en çok da “yakıştırılmayan” çiftlerinin başında hiç şüphesiz Selena Gomez ve Benny Blanco geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pasaklı ve rahat tavırlarıyla bilinen Benny Blanco, geçtiğimiz günlerde bambaşka bir detayla viral oldu. Görmeyen kalmamıştır herhalde!
Geçtiğimiz dakikalarda ise çok daha fena bir görüntüye tanıklık ettik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın