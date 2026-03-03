onedio
article/comments
Selena Gomez, Kocası Benny Blanco'nun Viral Olan "Kirli Ayaklarını" Öptü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.03.2026 - 22:34

Selena Gomez ve Benny Blanco çifti yine gündeme oturdu. Birkaç gün önce kirli ayaklarıyla viral olan Blanco, eşinden destek almıştı. Desteğin üstüne kirli ayaklarına bir de öpücük geldi; midemiz kalktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hollywood’un en çok konuşulan, en çok da “yakıştırılmayan” çiftlerinin başında hiç şüphesiz Selena Gomez ve Benny Blanco geliyor.

İkili, 2023’ün sonlarında ilişkilerini duyurmuş, 2024 yılı boyunca aşklarını göz önünde yaşamıştı. Ne zaman yan yana görüntülenseler sosyal medyada “Bu muydu yani?” yorumları yükselmiş, çift özellikle fiziksel uyumları üzerinden acımasız eleştirilerin hedefi olmuştu. 

Tüm bu yorumlara rağmen ilişkilerini son derece rahat ve umursamaz bir şekilde yaşayan ikili, kısa sürede evlilik kararı alarak herkesi ters köşe yapmıştı. Gomez’in mutluluğu sık sık manşetlere taşınırken, Benny Blanco ise çoğu zaman “Selena’ya yakıştırılamayan adam” başlıklarıyla gündeme gelmeye devam etti.

Pasaklı ve rahat tavırlarıyla bilinen Benny Blanco, geçtiğimiz günlerde bambaşka bir detayla viral oldu. Görmeyen kalmamıştır herhalde!

Kendi podcast projesi The Benny Blanco Show kapsamında paylaşılan bir karede görülen kirli ayak tabanları, sosyal medyaya adeta bomba gibi düştü. 

Kısa sürede tüm mecralara yayılan görüntü, X’ten TikTok’a kadar her platformda büyük bir goygoya dönüştü. Kullanıcılar hem şaşkınlıklarını hem de mide bulantılarını esprili bir dille dile getirirken, “Selena bunu nasıl tolere ediyor?” yorumları da havada uçuştu. Tepkilerin büyümesi üzerine Benny Blanco konuyla ilgili açıklama yaparak “Ayaklarım harika” sözleriyle eleştirilere kendince yanıt vermişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz dakikalarda ise çok daha fena bir görüntüye tanıklık ettik.

Selena Gomez’in, kocası Benny Blanco’nun viral olan kirli ayaklarını öptüğü kare sosyal medyada hızla yayıldı. 

Söz konusu görüntü birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratırken, aşkın sınırlarını da sorgulattı. Eğer tüm bunlar Benny’nin podcast’ine ilgi çekmek için yapılan bilinçli bir hamleyse, tebrikler bizden... Başardınız! Ama yok, tüm bunlar sahiden aşktansa Selena'nın ne yaşadığını hepimiz çok merak ediyoruz.

