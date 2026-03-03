onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Cemre Baysel'in Kameraman Tarafından Ezilmemek İçin Gösterdiği Çaba Gündem Oldu

Cemre Baysel'in Kameraman Tarafından Ezilmemek İçin Gösterdiği Çaba Gündem Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.03.2026 - 20:11

Şimdilerde Güller ve Günahlar dizisinde başrolde yer alan ve yine fırtınalar estiren Cemre Baysel'in kameramanla imtihanı sosyal medyada gündem oldu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Leyla dizisinde performansına hayran kaldığımız Cemre Baysel, son zamanların en popüler isimlerinden biri.

Leyla dizisinde performansına hayran kaldığımız Cemre Baysel, son zamanların en popüler isimlerinden biri.

Şimdilerde Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar'da izlediğimiz Cemre Baysel, Murat Yıldırım'la başrolde oynuyor. 

Hem duru, oynanmamış güzelliği, hem de oyunculuğuyla tüm gözleri üzerine çeken Cemre Baysel, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. 

Aytaç Şaşmaz'la uzun süreli ilişkisini bitiren Cemre Baysel, birkaç ay önce yarış pilotu Cem Bölükbaşı deli dolu bir aşk yaşamaya başladı.

Geçtiğimiz saatlerde ise Güller ve Günahlar setinden, kameralara yansıyan oldukça doğal, bir o kadar da komik bir an gündem oldu.

Düğün sahnesinin çekildiği sırada sahnesini bekleyen Cemre Baysel, o sırada başka bir sahneyi çeken kameramanla büyük bir imtihan verdi!

Ezilmemek için şekilden şekle giren Cemre Baysel,

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın