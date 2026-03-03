onedio
CNN Türk Ekibine İsrail’de Müdahale: Canlı Yayın Engellendi, Telefona El Koyuldu

CNN Türk Ekibine İsrail’de Müdahale: Canlı Yayın Engellendi, Telefona El Koyuldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.03.2026 - 12:56 Son Güncelleme: 03.03.2026 - 13:24

İsrail’in Tel Aviv kentinde İran’ın füze saldırılarının yankıları sürerken, CNN Türk’ün canlı yayınına İsrail güvenlik güçleri tarafından müdahale edildi. Yayın, İsrail Savunma Bakanlığı önünden yapılan bağlantı sırasında kesildi, görevliler canlı yayın yapan muhabir Emrah Çakmak’ın cep telefonuna el koyarken kameraman Halil Kahraman’ın görüntü alması engellendi.

İsrail’in Tel Aviv kentinde İran’ın füze saldırılarının yankıları sürerken, CNN Türk’ün canlı yayınına İsrail güvenlik güçleri tarafından müdahale edildi.

İsrail’in Tel Aviv kentinde İran’ın füze saldırılarının yankıları sürerken, CNN Türk’ün canlı yayınına İsrail güvenlik güçleri tarafından müdahale edildi.

İsrail Savunma Bakanlığı önünde canlı yayın yapan muhabir Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’a müdahale edildi. Sığınaklardan çıkan halkın görüntüleri alınırken yayına İsrailli ekipler tarafından müdahale edildi. Muhabir Emrah Çakmak’ın telefonuna el koyulurken kamera da ani bir hareketle kapatıldı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
