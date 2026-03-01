Sevgili Başak, bugün iş yerinde her zamanki planlarını takip etmek yerine, biraz da spontane olmayı tercih etmelisin. Sürpriz bir randevunun iptali ya da bir işin teslim tarihinin gecikmesini sağlayan bir aksaklık, aslında tamamlaman gereken diğer işler için sana zaman kazandırabilir. Üstelik bu beklenmedik boşlukları kıvrak bir zekayla değerlendirdiğinde, günün sonunda kendini hafif ve rahatlamış hissedeceksin.

Akşam saatlerinde ise belki bir çizim yapmak, belki bir şeyi tamir etmek gibi el becerilerini gerektiren bir duruma zaman ayırabilirsin. Bu fiziksel aktivite, zihnindeki dur durak bilmeyen düşünce trafiğini bir nebze durdurarak sana huzur verebilir. Görünen o ki bugünün başarısı, zorlamadan, esnek olmaktan geçiyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün, partnerinin sana sunduğu küçük bir yardımı kabul etmek, aranızdaki dengeyi sağlama alacak. Her şeyi tek başına yapmaya çalışmak yerine, onun desteğini kabul etmek, ona kendini değerli ve önemli hissettirecek. Ayrıca birbirinizin hayatına dahil olmak anlamına da gelecek bu! Ona bir şans ver, hayatına dokunsun ve seninle mutlu bir gelecek için harekete geçsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…