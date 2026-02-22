Sevgili Başak, bu hafta gökyüzü seninle ilgili bazı ipuçları veriyor ve detaylar bu kez senin için önemli olmaktan çıkabilir. Haftanın tam ortasında Merkür, durağan bir pozisyonda olacak. Tam da bu noktada ilerlemeye odaklanmalısın. Haftanın ilerleyen günlerinde retro enerjisi kendini göstermeden iş planını yeniden şekillendirebilirsin.

Belki ekip içindeki görev dağılımında bazı değişiklikler gündeme gelebilir. Sen de yeteneklerin ve organizasyon becerilerin ile parlama fırsatı bulabilirsin. Ya da belki de kendi işini kurmak için bu kez fazlaca cesur, güçlü, hırslı ve riskli adımlar atabilirsin. Açıkçası aldığın risklere değecek ve sen başarıyı kucaklayacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise haftanın sonunda Merkür ve Venüs'ün kavuşumu, senin için oldukça önemli. Bu kavuşum, yumuşak ama etkili bir konuşmayı gündeme getirebilir. Belki de küçük bir jest, büyük bir kırgınlığı bile silebilir. İletişiminin ne kadar güçlü olduğunu unutma ve bu gücünü kullan. İletişim, bu dönemde senin için şifalı bir etki yaratabilir. Bu hafta, detaylara odaklan, sabırlı ol ve iletişiminin gücünü kullan ki aşkı olduğu gibi kucakla. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…