23 Şubat - 1 Mart Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

22.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 23 Şubat - 1 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 23 Şubat - 1 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta gökyüzü seninle ilgili bazı ipuçları veriyor ve detaylar bu kez senin için önemli olmaktan çıkabilir. Haftanın tam ortasında Merkür, durağan bir pozisyonda olacak. Tam da bu noktada ilerlemeye odaklanmalısın. Haftanın ilerleyen günlerinde retro enerjisi kendini göstermeden iş planını yeniden şekillendirebilirsin.  

Belki ekip içindeki görev dağılımında bazı değişiklikler gündeme gelebilir. Sen de yeteneklerin ve organizasyon becerilerin ile parlama fırsatı bulabilirsin. Ya da belki de kendi işini kurmak için bu kez fazlaca cesur, güçlü, hırslı ve riskli adımlar atabilirsin. Açıkçası aldığın risklere değecek ve sen başarıyı kucaklayacaksın. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise haftanın sonunda Merkür ve Venüs'ün kavuşumu, senin için oldukça önemli. Bu kavuşum, yumuşak ama etkili bir konuşmayı gündeme getirebilir. Belki de küçük bir jest, büyük bir kırgınlığı bile silebilir. İletişiminin ne kadar güçlü olduğunu unutma ve bu gücünü kullan. İletişim, bu dönemde senin için şifalı bir etki yaratabilir. Bu hafta, detaylara odaklan, sabırlı ol ve iletişiminin gücünü kullan ki aşkı olduğu gibi kucakla. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

