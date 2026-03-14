Sevgili Akrep, bugün hayatın sahnesine adeta bir rock yıldızı gibi parlayacaksın. Zira Balık burcundaki Mars ve Merkür kavuşumu, yaratıcılık ve hobiler evinde bir yerini alıyor. Bu da kendini sanatla, dansla ya da tutkuyla ifade etmek için her zamankinden çok daha cesur olmanı sağlıyor.

Eğer sanat, edebiyat veya psikoloji üzerine bir eğitim alıyorsan, bugün yazdığın bir şiir ya da çizdiğin bir resim, bir başyapıt olabilir. İş dünyasında dokunduğun her şeyi güzelleştireceğin bugünü dolu dolu geçirmeyi de ihmal etme. En azından aklına gelen her fikri bir köşeye not et ve kariyerinde gücüne güç katma fırsatını yakala.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün tam bir tutku ve heyecan günü. Kontrol edilemez bir romantizm ve çekim seni sarıyor... Partnerinle adeta Romeo ve Juliet gibi yeniden tanışmış hissedebilirsin. Ona hoş sürprizler ve jestler yapıp aşkın ateşini yakabilirsin. Ama eğer bekarsan, bugün kalbin, mantığını bir kenara itip aşkın peşinden koşmanı istiyor. Sanki bir aşk romanının kahramanı gibi hissediyorsan kendini bu duyguya kapıl ve hayat seni nereye götürüyor gör! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…