Müge Anlı'da Sahte Hemşire Skandalı: Duygu Poyraz'ın Yanlış İğne Yaparken Son Anda Yakalandığı İddia Edildi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.05.2026 - 23:33

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya atılan iddialar bir kez daha şaşkınlık yarattı. Duygu Poyraz adındaki 34 yaşındaki kadının ailesi 3 yıldır kızlarının kendilerinden kaçtığını iddia etti. Yayına katılmalarının ardından iddiaların ardı arkası kesilmedi.

Osmaniye'den kayıp olarak aranan Döne Duygu Poyraz’ın bulunmasıyla birlikte ortaya atılan iddialar gündeme damga vurdu.

Döne Duygu Poyraz'ın annesi Sultan, kızının üç yıldır kayıp olduğunu ve bu süreçte insanları evlilik vaadiyle dolandırdığını iddia etti. Anne Sultan, kızının mağdur ettiği insanlara annesinin ev adresini ve telefon numarasını verdiğini, bu sebeple kendisinin de mağdur olduğunu ve kızını bu durumdan kurtarmak istediğini açıkladı.

Duygu Poyraz'ın ablası Hatice, "“Artık milli gelin oldu. İnsanları evlenme vaadiyle kandırıyor, borç yapıyor, sonra bizim adresimizi veriyor. Sürekli icra kağıdı geliyor." açıklamasında bulundu.

Anne ve ablanın iddialarının ardından art arda telefon bağlantıları ve hayrete düşüren iddialar geldi.  Şanlıurfa’da yaşayan Mehmet isimli bir kişi yaklaşık 1,5 milyon TL dolandırıldığını, Duygu Poyraz'ın hamile olduğunu söyleyerek kendisinden uzun süre para aldığını iddia etti. Yayında ayrıca Duygu Poyraz'ın sahte hemşirelik yaptığı da gelen iddialar arasında yer aldı. Sinem adlı bir izleyici, Duygu Poyraz'ın sahte hemşireliğinin yoğun bakım servisinde yanlış iğne yapmak üzereyken son anda fark edildiğini iddia etti. Bir başka tanık ise Duygu Poyraz'ın kendisini başhekim olarak tanıttığını, çevresindekilerin güvenini kazanarak altın ve para aldığını iddia etti.

Duygu Poyraz'la ilgili en büyük iddia ise annelik geçmişiyle ilgili "bebeğini öldürdüğüne" dair iddiaydı.

Yayına bağlanan bazı tanıklar Duygu Poyraz'ın ikiz bebek dünyaya getirdiğini ve bebeklerden birinin ölümünde şüpheli durum bulunduğunu iddia etti. 

Ayrıca Duygu Poyraz'ın Hatay depreminin ardından depremde hayatını kaybeden Metin isimli kişinin ailesine giderek “ortak çocukları olduğunu” söylediği öne sürüldü. Hamiyet isimli bir kadın ise 72 yaşındaki Nebi Bey ile Duygu Poyraz'ın ilişki yaşadığını ve bu sebeple aile düzeninin bozulduğunu iddia etti.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
