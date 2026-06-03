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Pinterest Kombinlerinin Vazgeçilmezi En Trend Hasır Çanta ve Sandalet Önerileri

etiket Pinterest Kombinlerinin Vazgeçilmezi En Trend Hasır Çanta ve Sandalet Önerileri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
04.06.2026 - 00:02
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Yaz aylarında çabasız, cool ve estetik bir stil yakalamanın sırrı kesinlikle hasır dokulardan geçiyor. Sosyal medyada önümüze düşen o çok sevdiğimiz keten kombinlerin, uçuş uçuş elbiselerin ve sahil şıklığının altında hep bu zamansız parçalar var. Hem plajda tüm eşyalarınızı toplayacak kadar işlevsel hem de şehir hayatında kahve oturmaları için son derece şık olan en popüler hasır çanta ve sandalet modellerini bir araya getirdik!

Bu içerik 02.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Plaj havlusundan güneş kremine kadar tüm yazlıkları toparlayacak geniş bir omuz çantası!

Plaj havlusundan güneş kremine kadar tüm yazlıkları toparlayacak geniş bir omuz çantası!

Kalın halat sapları ve geniş iç hacmiyle öne çıkan bu jüt kumaşlı hasır çata, plaj kumlarının üzerinde hem çok estetik duruyor hem de içindeki fermuarlı gözüyle anahtar ve telefon gibi küçük eşyaları güvenle koruyor.

Serstil Hasır Kahverengi Plaj Çantası İp Askılı İç Yuvası Cep ile Ergonomik Kullanım

Şehir hayatında keten pantolonlara çok yakışacak deri detaylı hasır şıklığı!

Şehir hayatında keten pantolonlara çok yakışacak deri detaylı hasır şıklığı!

Yan kısımlarındaki taba renkli deri geçişleri ve omuz askısıyla zenginleştirilen bu modern hasır çanta, bohem havayı şehirli bir şıklıkla birleştirerek günlük kombinlerin en popüler kurtarıcısı olmaya aday.

Densila Kadın Taba Hasır Detaylı Fermuarlı Shopper Çanta

Zarif zımba detayları ve çift tokasıyla Mary Jane tarzını hasırla yeniden yorumlayın!

Zarif zımba detayları ve çift tokasıyla Mary Jane tarzını hasırla yeniden yorumlayın!

Hasır örgü dokusunu siyah çift tokalı deri şeritlerle buluşturan bu iddialı babet sandalet modeli, yaz aylarında hem çok farklı hem de fazlasıyla popüler bir sokak stili yaratmak isteyenlerin favorisi.

Marjin Kadın Çift Bantlı Zımbalı Günlük Babet Bekosa Bej Hasır

O çabasız ve şık sokak stilini merci yazısıyla kombinlerinize taşıyın!

O çabasız ve şık sokak stilini merci yazısıyla kombinlerinize taşıyın!

Üzerindeki siyah merci nakışıyla öne çıkan ve kontrast kısa saplarıyla son derece tatlı duran bu jüt çanta, hem pazar alışverişlerinde hem de sahil kafelerinde elinizden düşmeyecek popüler bir tamamlayıcı.

Gnc Design Fudela Kadın Hasır Merci Desenli Askılı Astarlı Plaj Çantası

Klasik tokalı tasarımıyla nostaljik ve bütçe dostu bir yaz ayakkabısı arayanlara harika bir model!

Klasik tokalı tasarımıyla nostaljik ve bütçe dostu bir yaz ayakkabısı arayanlara harika bir model!

Ayağı nazikçe kavrayan ince taba rengi kemer detayı ve kare ön kesimiyle dikkat çeken bu hasır örgü babet, özellikle mini eteklerin ve keten şortların altında harika duran zamansız bir parça.

Capone Outfitters Hanna Trend Kadın Babet

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Üzerindeki live simply yazısıyla yazın o sakin ve sade felsefesini çantanızda sergileyin!

Üzerindeki live simply yazısıyla yazın o sakin ve sade felsefesini çantanızda sergileyin!

Beyaz yazısı ve ince beyaz halat saplarıyla son derece ferah bir görüntü sunan bu dikdörtgen formlu jüt çanta, plaj örtüsünün üzerinde tam fotoğraflık duran popüler modellerden.

Ocean Home Textile Lıve Sımply Baskılı Hasır Renkli Naturel Jüt Alışveriş, Omuz, Kol, Deniz Plaj Çantası 42x12x35 cm

Bohem tarzın en ikonik parçası olan yuvarlak kesimli hasır omuz çantası listede!

Bohem tarzın en ikonik parçası olan yuvarlak kesimli hasır omuz çantası listede!

Hem elde taşımak için yuvarlak sert sapı hem de omuza asmak için uzun hasır örgülü askısı bulunan bu dairesel çanta, yazlık elbiselerle birleştiğinde tam bir Pinterest görseli sunuyor.

Mavi Kadın Yuvarlak Hasır Çanta 197145-30757 Bej Renkli Fermuarlı İç Cep ile Şık Görünüm

Babet zarafetini hasırın nefes alan hafif dokusuyla birleştiren şık bir yazlık model!

Babet zarafetini hasırın nefes alan hafif dokusuyla birleştiren şık bir yazlık model!

Ayak dekoltesini çok zarif gösteren örgü kesimi ve arkadan kapalı yapısıyla öne çıkan bu naturel tonlardaki düz ayakkabı, sıcak günlerde hem şık görünmek hem de rahat yürümek isteyenlerin ilk tercihi.

FootFrenzy Kadın Dantel Detaylı Arkası Açık Rahat Örgü Nakışlı Hasır Babet

Süet kumaşın kalitesini hasır halat tabanın doğallığıyla birleştiren popüler modellerden!

Süet kumaşın kalitesini hasır halat tabanın doğallığıyla birleştiren popüler modellerden!

Ön kısmındaki vizon süet dokusu ve arkasındaki tokalı bilek askısıyla jilet gibi duran bu espadril model babet şortların ve kotların altına eforsuz bir şıklık katmak isteyenlerin sepetine eklediği harika bir parça.

Noosy Deri Vizon Kadın Espadril Düz Tabanlı Esnek ve Hafif Jüt Hasır Taban

Sepet formu ve örgü saplarıyla tam bir Akdeniz kasabası havası sunan ikonik çanta!

Sepet formu ve örgü saplarıyla tam bir Akdeniz kasabası havası sunan ikonik çanta!

Geniş ağızlı sepet tasarımı, dikey kalın örgü şeritleri ve ön kısmındaki şık çıtçıt kapama detayıyla öne çıkan bu model, sahilde veya yazlık akşam yürüyüşlerinde çabasız bir bohem şıklık yakalamak isteyenlerin gözdesi.

Metasupla Hasır Jüt Görünümlü El Çantası

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Deri biyeleri ve ayarlanabilir uzun askısıyla şehir şıklığına adapte olan modern tasarım!

Deri biyeleri ve ayarlanabilir uzun askısıyla şehir şıklığına adapte olan modern tasarım!

Hasır dokuyu taba rengi deri şeritler, zarif düğüm detayları ve marka amblemiyle birleştiren bu çok yönlü çanta, hem el sapıyla taşınabiliyor hem de uzun askısıyla keten takımlara harika bir modernlik katıyor.

Rimense Kadın Taba Hasır Astarlı Fermuarlı El ve Omuz Çantası

Püsküllü detayları ve deri omuz askısıyla tam bir Pinterest kızı kombini tamamlayıcısı!

Püsküllü detayları ve deri omuz askısıyla tam bir Pinterest kızı kombini tamamlayıcısı!

Geniş ve yumuşak örgü yapısını taba rengi kemerli deri askıyla birleştiren bu omuz çantası, yanından sarkan hasır püskülleriyle jean şortların ve oversize keten gömleklerin altına en çok yakışan popüler parçalardan biri.

Mavi Püskül Detaylı Hasır Omuz Çantası

Halat örgülerin o salaş ve doğal dokusunu kalın taban konforuyla birleştiren efsane sandalet!

Halat örgülerin o salaş ve doğal dokusunu kalın taban konforuyla birleştiren efsane sandalet!

Ayak parmaklarını ve bileği çapraz bağlarla saran altın sarısı tonlarındaki bu kalın halat sandalet, yaz aylarında hem tiril tiril elbiselerin altına çok yakışıyor hem de gün boyu adeta yokmuş gibi bir hafiflik sunuyor. 

meyra'nın ayakkabıları Kadın Altın Renkli Halat Sandalet

Mary Jane zarafetini file dokunun nefes alan hafifliğiyle birleştiren sezonun tık rekortmeni!

Mary Jane zarafetini file dokunun nefes alan hafifliğiyle birleştiren sezonun tık rekortmeni!

Nude tonlardaki ince örgü file yapısı ve üzerindeki taba rengi ince gold tokalı kemeriyle dikkat çeken bu babet, sıcak yaz günlerinde ayakları tamamen serin tutarken babet şıklığından da ödün vermek istemeyenlerin favorisi.

STOCON Vizon Fileli Gold Tokalı Kemer Bantlı Babet Yazlık Babet

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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