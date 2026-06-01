Yaz Aylarında Sivrisinek Kabusuna Doğal Çözüm: Pencere Kenarına Koyan Rahat Ediyor

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.06.2026 - 21:50
Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte sivrisinekler de evlerin ve balkonların istenmeyen misafirleri haline geliyor. Ancak uzmanlara göre bazı aromatik bitkiler, yaydıkları doğal kokular sayesinde sivrisinekleri yaşam alanlarından uzak tutabiliyor. Pencere kenarına veya balkona yerleştirilen lavanta, limon otu ve fesleğen gibi bitkiler yaz boyunca doğal bir koruma sağlayabiliyor.

Kaynak: https://hgic.clemson.edu/can-plants-r...
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte açık pencereler, balkon keyfi ve uzun akşamlar geri dönerken sivrisinek sorunu da yeniden gündeme geliyor.

Özellikle sıcak havalarda çoğalan sivrisinekler, geceleri uykuyu bölen vızıltıları ve kaşıntıya neden olan ısırıklarıyla birçok kişinin ortak şikayeti haline geliyor. Ancak uzmanlar, bazı bitkilerin doğal kokularıyla sivrisinekleri uzaklaştırabildiğine dikkat çekiyor.

Kimyasal içerikli sprey ve kovucular yerine doğal yöntemlere yönelenler için balkon, teras veya pencere önlerine yerleştirilebilecek bazı bitkiler öne çıkıyor. Güçlü aromatik özelliklere sahip bu bitkiler, sivrisineklerin koku alma sistemini etkileyerek bulundukları alanlardan uzaklaşmalarına yardımcı olabiliyor.

Doğal Kokular Sivrisinekleri Uzak Tutabiliyor

Lavanta

Hoş kokusuyla bahçelerin ve balkonların vazgeçilmezleri arasında yer alan lavanta, sivrisineklerin sevmediği bitkilerin başında geliyor. İçerdiği doğal uçucu yağlar sayesinde çevreye yoğun bir aroma yayıyor. Uzmanlara göre lavantanın yaydığı koku, sivrisineklerin yön bulma mekanizmasını olumsuz etkileyebiliyor.

Saksıda kolayca yetiştirilebilen lavanta, pencere kenarlarında veya balkon köşelerinde dekoratif görünümünün yanı sıra doğal bir koruma da sağlayabiliyor.

Limon Otu

Sivrisinek kovucu ürünlerin içeriklerinde sıkça kullanılan limon otu, güçlü narenciye kokusuyla dikkat çekiyor. Özellikle açık pencere önlerinde veya balkonlarda yetiştirildiğinde etkisinin daha belirgin hissedildiği belirtiliyor.

Limon otu, yaydığı keskin koku sayesinde sivrisineklerin insan kokusunu algılamasını zorlaştırabiliyor. Bu nedenle yaz aylarında en çok tercih edilen doğal çözümler arasında gösteriliyor.

Fesleğen

Mutfaklarda sık kullanılan fesleğen, yalnızca yemeklere aroma katmakla kalmıyor. Yapraklarında bulunan doğal yağlar nedeniyle sivrisineklerin uzak durduğu bitkiler arasında yer alıyor.

Uzmanlar, pencere önlerine veya balkon masalarına yerleştirilen fesleğen saksılarının yaz boyunca doğal bir koruma sağlayabileceğini belirtiyor. Ayrıca yapraklara hafifçe dokunulduğunda ortaya çıkan yoğun koku, bitkinin etkisini artırabiliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
