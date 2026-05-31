Hollanda’da Filistin Asıllı Hamile Kadına Şiddet Uygulayan Polislere Soruşturma Açıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
31.05.2026 - 23:14
Hollanda’da polis, Filistin asıllı bir mülteciyi gözaltına alırken hamile eşine de şiddet uygulamıştı. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki çekerken, görüntülerdeki polisler hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.

Hollanda’nın Zeist kentinde yer alan sığınma kampında yaşananlar büyük tepki çekmişti.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde polis ekiplerinin hamile bir kadına şiddet uyguladığı yer almıştı. Al Jazeera'nın haberine göre, 19 Mayıs'ta gerçekleşen ve 29 Mayıs'ta görüntüleri yayımlanan olayda Filistinli hamile bir kadın Hollanda polisi tarafından yere fırlatıldı.

Görüntülerde, eşi gözaltına alınırken polisle konuşmaya çalışan hamile kadının sert bir polis müdahalesiyle karşılaştığı görülüyor. Bir gazeteciye konuşan mağdur kadın, olaydan beş gün sonra erken doğum yaptığını söyledi.

Hollanda’da yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın geniş çaplı olarak sürdüğünü açıkladı.

Hamile kadına şiddet uygulayan polisler.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
