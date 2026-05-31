Hollanda’da Filistin Asıllı Hamile Kadına Şiddet Uygulayan Polislere Soruşturma Açıldı

Sosyal medyada yayılan görüntülerde polis ekiplerinin hamile bir kadına şiddet uyguladığı yer almıştı. Al Jazeera'nın haberine göre, 19 Mayıs'ta gerçekleşen ve 29 Mayıs'ta görüntüleri yayımlanan olayda Filistinli hamile bir kadın Hollanda polisi tarafından yere fırlatıldı.

Görüntülerde, eşi gözaltına alınırken polisle konuşmaya çalışan hamile kadının sert bir polis müdahalesiyle karşılaştığı görülüyor. Bir gazeteciye konuşan mağdur kadın, olaydan beş gün sonra erken doğum yaptığını söyledi.

Hollanda’da yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın geniş çaplı olarak sürdüğünü açıkladı.