article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Gezi Parkı Eylemlerinin 13. Yıl Dönümünde Taksim’de Birçok Bölge Polis Bariyerleriyle Kapatıldı

Gezi Parkı Eylemlerinin 13. Yıl Dönümünde Taksim’de Birçok Bölge Polis Bariyerleriyle Kapatıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
31.05.2026 - 19:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

31 Mayıs, Gezi Parkı Direnişi’nin yıl dönümü olarak kabul ediliyor. 13 yıl önce Taksim’de bulunan Gezi Parkı’ndaki ağaçların kesilme kararına karşı başlayan eylemler toplumsal fenomene dönüştü ve milyonlarca kişi eylemlere katıldı. Gezi Parkı Eylemleri’nin 13. yıl dönümünde Taksim Meydanı, Cumhuriyet Anıtı ve AKM başta olmak üzere Beyoğlu’nda pek çok alan bariyerlerle kapatıldı. Taksim’de bulunan Mis Sokak’ta açıklama yapmak isteyen vatandaşlar da polisler tarafından gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gezi Parkı Eylemleri’nin yıl dönümü nedeniyle bugün Taksim adeta ablukaya alındı.

Gezi Parkı Eylemleri’nin yıl dönümü nedeniyle bugün Taksim adeta ablukaya alındı.

Yenikapı-Hacıosman M2 Metro Hattı Taksim İstasyonu, Taksim-Kabataş Füniküler ve Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılırken, Şişhane Metro İstasyonu’nun İstiklal Caddesi çıkışı da geçici olarak kapatıldı.

Polis ekipleri, Taksim Meydanı, Cumhuriyet Anıtı ve AKM başta olmak üzere birçok yeri bariyerle kapattı ve vatandaşların girişini yasakladı.

Taksim’deki Mis Sokak’ta toplanan vatandaşlar ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Türkiye yakın tarihinin en büyük toplumsal hareketlerinden biri olan Gezi Parkı eylemleri, 27 Mayıs 2013’te İstanbul Taksim’deki parkın yıkılarak yerine Topçu Kışlası ve AVM yapılması projesine karşı başladı. Ağaçların sökülmesini engellemek isteyen çevrecilerin çadırlarına polisin sabaha karşı biber gazıyla sert müdahalesi, süreci geri dönülmez bir noktaya taşıdı.

Güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanımı toplumsal bir öfke patlamasına yol açarak eylemleri hükümetin yönetim tarzına, yaşam tarzına müdahale iddialarına ve medya sansürüne karşı genel bir protestoya dönüştürdü.

1 Haziran’da polisin Taksim Meydanı’ndan çekilmesiyle Gezi Parkı yaklaşık iki hafta boyunca eylemcilerin kurduğu kolektif bir yaşam alanına dönüştü. Bayburt hariç 80 ile yayılan ve yaklaşık 3,5 milyon kişinin katıldığı eylemlerin aktif safhası, 15 Haziran gecesi polisin parkı tamamen boşaltmasıyla yaklaşık 20 günün ardından sona erdi.

Olaylar sırasında 8 sivil ve 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, 8 binden fazla kişi yaralandı. Mahkemenin imar planlarını iptal etmesiyle Gezi Parkı park olarak kalmaya devam etti. Ancak ilerleyen yıllarda açılan Gezi Parkı davalarında, aralarında iş insanı Osman Kavala ve avukat Can Atalay’ın da bulunduğu isimlere ağır hapis cezaları verildi.

Gezi Parkı eylemleri, Türkiye’de mizahı ve sosyal medyayı etkin kullanan yeni bir muhalif kuşağın doğuşuna yol açarken, ülkenin siyasi ve sosyolojik yapısındaki kutuplaşmayı derinleştiren en önemli dönüm noktalarından biri oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
5
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın