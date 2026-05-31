Gezi Parkı Eylemlerinin 13. Yıl Dönümünde Taksim’de Birçok Bölge Polis Bariyerleriyle Kapatıldı

Türkiye yakın tarihinin en büyük toplumsal hareketlerinden biri olan Gezi Parkı eylemleri, 27 Mayıs 2013’te İstanbul Taksim’deki parkın yıkılarak yerine Topçu Kışlası ve AVM yapılması projesine karşı başladı. Ağaçların sökülmesini engellemek isteyen çevrecilerin çadırlarına polisin sabaha karşı biber gazıyla sert müdahalesi, süreci geri dönülmez bir noktaya taşıdı.

Güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanımı toplumsal bir öfke patlamasına yol açarak eylemleri hükümetin yönetim tarzına, yaşam tarzına müdahale iddialarına ve medya sansürüne karşı genel bir protestoya dönüştürdü.

1 Haziran’da polisin Taksim Meydanı’ndan çekilmesiyle Gezi Parkı yaklaşık iki hafta boyunca eylemcilerin kurduğu kolektif bir yaşam alanına dönüştü. Bayburt hariç 80 ile yayılan ve yaklaşık 3,5 milyon kişinin katıldığı eylemlerin aktif safhası, 15 Haziran gecesi polisin parkı tamamen boşaltmasıyla yaklaşık 20 günün ardından sona erdi.

Olaylar sırasında 8 sivil ve 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, 8 binden fazla kişi yaralandı. Mahkemenin imar planlarını iptal etmesiyle Gezi Parkı park olarak kalmaya devam etti. Ancak ilerleyen yıllarda açılan Gezi Parkı davalarında, aralarında iş insanı Osman Kavala ve avukat Can Atalay’ın da bulunduğu isimlere ağır hapis cezaları verildi.

Gezi Parkı eylemleri, Türkiye’de mizahı ve sosyal medyayı etkin kullanan yeni bir muhalif kuşağın doğuşuna yol açarken, ülkenin siyasi ve sosyolojik yapısındaki kutuplaşmayı derinleştiren en önemli dönüm noktalarından biri oldu.