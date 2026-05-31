article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul’daki Tarihi Surlarda İşlenecek Kadın Cinayetini Polisin Dikkati Önledi

İstanbul’daki Tarihi Surlarda İşlenecek Kadın Cinayetini Polisin Dikkati Önledi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
31.05.2026 - 17:57
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul Edirnekapı’da bulunan tarihi surlarda Semih Çelik’in işlediği kadın cinayeti gündemi uzun süre meşgul etmişti. Polis ekiplerinin geçtiğimiz hafta aynı bölgede bir olayı önlediği ortaya çıktı. Surlarda gezen 16 ve 17 yaşlarındaki erkek ve kızdan şüphelenen polislerin dikkati sayesinde olay gerçekleşmeden önlendi.

Kaynak: Dilek Yaman Demir / NTV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

19 yaşındaki Semih Çelik’in tarihi Edirnekapı surlarında işlediği cinayet çok konuşulmuştu.

19 yaşındaki Semih Çelik’in tarihi Edirnekapı surlarında işlediği cinayet çok konuşulmuştu.

Olay sonrasında surlarda devriyeyi sıkılaştıran polislerin dikkati, yeni bir cinayeti engelledi. NTV’de yer alan habere göre, geçen hafta devriye gezen polisler, surlarda dolaşan 16 ve 17 yaşlarındaki erkek ve kızdan şüphelendi.

Polisler, gençlerin yanına gittiğinde erkeğin üzerinde bir bıçak, telefonunda ise Çelik'in işlediği cinayetin fotoğrafları, satanizm, seri katiller ile ilgili görseller buldu.

Zanlının kız arkadaşına attığı mesajlar, yeni bir cinayet hazırlığı olduğunu da ortaya koydu.

Sevgili oldukları öğrenilen gençler gözaltına alınırken, 17 yaşında olan ve garsonluk yapan A.H.K. adliyeye sevk edildi. Mahkeme, zanlının ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alınmasına karar verdi. 16 yaşındaki kız arkadaş E.D.'ye ise adli kontrol uygulandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
7
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın