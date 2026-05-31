İstanbul’daki Tarihi Surlarda İşlenecek Kadın Cinayetini Polisin Dikkati Önledi

Olay sonrasında surlarda devriyeyi sıkılaştıran polislerin dikkati, yeni bir cinayeti engelledi. NTV’de yer alan habere göre, geçen hafta devriye gezen polisler, surlarda dolaşan 16 ve 17 yaşlarındaki erkek ve kızdan şüphelendi.

Polisler, gençlerin yanına gittiğinde erkeğin üzerinde bir bıçak, telefonunda ise Çelik'in işlediği cinayetin fotoğrafları, satanizm, seri katiller ile ilgili görseller buldu.

Zanlının kız arkadaşına attığı mesajlar, yeni bir cinayet hazırlığı olduğunu da ortaya koydu.

Sevgili oldukları öğrenilen gençler gözaltına alınırken, 17 yaşında olan ve garsonluk yapan A.H.K. adliyeye sevk edildi. Mahkeme, zanlının ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alınmasına karar verdi. 16 yaşındaki kız arkadaş E.D.'ye ise adli kontrol uygulandı.