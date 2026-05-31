Doruk Madencilik İşçileri Verilen Sözlere Rağmen Ödenmeyen Ücretleri İçin Bakanlık Önünde Eylem Yapacak

Eskişehir’deki Doruk Madencilik’te çalışan madenciler, hem maaşlarının hem de tazminatlarının ödenmediği gerekçesiyle Ankara’ya yürümüş ve eylem yapmıştı. Bakanlıkta yapılan görüşmelerde bakanların ödemeler için “garantör” olmasıyla eylemler sonlandırılmıştı.

Bağımsız Maden İş Sendikası, şirketin ödeme sözüne rağmen madencilere ödeme yapmadığını açıkladı ve 1 Haziran’da Ankara’da yeniden eylemlere başlayacaklarını ifade etti.