Doruk Madencilik İşçileri Verilen Sözlere Rağmen Ödenmeyen Ücretleri İçin Bakanlık Önünde Eylem Yapacak

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
31.05.2026 - 17:05
Eskişehir’deki Doruk Madencilik’te çalışan madenciler, hem maaşlarının hem de tazminatlarının ödenmediği gerekçesiyle Ankara’ya yürümüş ve eylem yapmıştı. Bakanlıkta yapılan görüşmelerde bakanların ödemeler için “garantör” olmasıyla eylemler sonlandırılmıştı.

Bağımsız Maden İş Sendikası, şirketin ödeme sözüne rağmen madencilere ödeme yapmadığını açıkladı ve 1 Haziran’da Ankara’da yeniden eylemlere başlayacaklarını ifade etti.

Eskişehir’deki Doruk Madencilik çalışanları geçtiğimiz günlerde Ankara’da eylem yapmış ve haklarını aramıştı.

Yıldız SSS Holding’in sahibi olduğu madende çalışan ancak haklarını alamayan madenciler, açlık grevine başlamıştı. 17 gün boyunca süren eylemler, İçişleri Bakanlığı’nda yapılan görüşmeler ve 3 bakanın ödeme için “garantör” olmasıyla sona erdirilmişti.

Bağımsız Maden İş Sendikası, ödeme sözü yerine getirilmeyen Doruk Madencilik işçilerinin yarın (1 Haziran) İçişleri Bakanlığı önüne gideceğini duyurdu.

Bağımsız Maden İş’in açıklamasına göre, 15 Mayıs’a kadar tüm alacaklarının ödeneceği sözünü alan işçilere verilen sözler tutulmadı ve ödemeler bayram sonrasına ertelendi.

Üç bakanlığın garantörlüğünde verilen sözler doğrultusunda Doruk Madencilik direnişimizin fiili eylemliliğini sonlandırmıştık. 15 Mayıs’a kadar ödeneceği sözü verilen özlük haklarımız hâlâ ödenmedi. 1 Haziran’da İçişleri Bakanlığı önündeyiz. Beypazarı Belediyesi tarafından 1 Haziran Pazartesi günü Doruk Maden işçilerine tahsis edilen otobüsler, hükümet ve emniyet tarafından yapılan baskılar sonucu iptal ettirildi. Madencileri yıldıramayacak, verdiğiniz sözleri tutacaksınız!

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
