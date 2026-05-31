Kanye West'in Türkiye Konserine Damga Vuran Unutulmaz Anlar
Aylar boyunca heyecanla beklenen Kanye West konseri sonunda gerçekleşti ve ortaya uzun yıllar konuşulacak görüntüler çıktı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nu dolduran yaklaşık 118 bin kişi, yalnızca bir konser izlemekle kalmadı; müzik tarihine geçen anlara da tanıklık etti. Dünyanın dört bir yanından gelen hayranlar, dev sahne şovu, hep bir ağızdan söylenen şarkılar ve tarihi rekor açıklamasıyla unutulmaz bir gece yaşarken, konser boyunca kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyayı ele geçirdi. Evlenme teklifinden Kanye West'in yüzündeki mutluluğa, stadyumu ayağa kaldıran performanslardan milyonlarca kez paylaşılan anlara kadar gecenin en çok konuşulan detaylarını bir araya getirdik.
Aylar boyunca konuşuldu, günler öncesinden İstanbul'un dört bir yanında heyecanı hissedildi ve sonunda Kanye West beklenen konseriyle Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda sahne aldı.
Sahne tasarımı havai fişekler, ışık gösterileri ve renkler izleyenleri büyüledi.
Kanye West Stronger şarkısını seslendirirken stadyumda resmen görsel şölen yaşandı!
Kanye West kariyerinin en ikonik gecelerinden birine imza atarken izleyicilere de unutulmaz anlar yaşattı.
