Kanye West'in Türkiye Konserine Damga Vuran Unutulmaz Anlar

Yaklaşık 118 bin kişinin katıldığı dev organizasyon, yalnızca müzik dünyasının değil sosyal medyanın da en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Dünyanın dört bir yanından gelen hayranların doldurduğu stadyumda unutulmaz anlar yaşanırken, konser boyunca kaydedilen görüntüler kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.

Konser öncesinde birçok kişi Türk seyircisinin Kanye West şarkılarına ne kadar hakim olduğunu merak ediyordu. Ancak daha ilk dakikalardan itibaren bu sorunun cevabı net şekilde verildi. Özellikle 'Can't Tell Me Nothing', 'Power', 'Heartless' ve kapanışta seslendirilen 'Stronger' sırasında stadyumdaki on binlerce kişi adeta dev bir koro gibi şarkılara eşlik etti. Sosyal medyada paylaşılan videolarda tribünlerden yükselen sesin zaman zaman müziği bile bastırdığı görüldü.

Geceye damga vuran bir diğer an ise Kanye West'in sahnedeki kısa ama tarihi konuşmasıydı. Genellikle konserlerinde uzun konuşmalar yapmayan, hatta çoğu zaman seyirciyle doğrudan iletişim kurmayan Ye, İstanbul'daki atmosfer karşısında sessizliğini bozdu. Mikrofona eğilen dünyaca ünlü rapçi, tüm zamanların en yüksek stadyum katılım rekorunu kırdıklarını açıklayınca stadyum adeta yıkıldı. Bu anın görüntüleri yalnızca Türkiye'de değil, yabancı müzik hesaplarında da milyonlarca kez paylaşıldı.

Sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri de Kanye West'in yüzündeki mutluluk oldu. Son yıllarda karanlık sahne tasarımları ve mesafeli tavrıyla dikkat çeken sanatçının, İstanbul'daki coşku karşısında sık sık gülümsediği görüldü. Özellikle rekor açıklamasının ardından sahnede rahat tavırlar sergilemesi ve seyirciyi uzun süre izlemesi hayranlarının gözünden kaçmadı. Pek çok kullanıcı, 'Kanye'nin yıllardır ilk kez bu kadar mutlu göründüğünü gördük' yorumları yaptı.

İşte Kanye West'in İstanbul konserine damga vuran ve sosyal medyada viral olan o unutulmaz anlar...