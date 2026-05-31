Kanye West'in Türkiye Konserine Damga Vuran Unutulmaz Anlar

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.05.2026 - 13:11
Aylar boyunca heyecanla beklenen Kanye West konseri sonunda gerçekleşti ve ortaya uzun yıllar konuşulacak görüntüler çıktı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nu dolduran yaklaşık 118 bin kişi, yalnızca bir konser izlemekle kalmadı; müzik tarihine geçen anlara da tanıklık etti. Dünyanın dört bir yanından gelen hayranlar, dev sahne şovu, hep bir ağızdan söylenen şarkılar ve tarihi rekor açıklamasıyla unutulmaz bir gece yaşarken, konser boyunca kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyayı ele geçirdi. Evlenme teklifinden Kanye West'in yüzündeki mutluluğa, stadyumu ayağa kaldıran performanslardan milyonlarca kez paylaşılan anlara kadar gecenin en çok konuşulan detaylarını bir araya getirdik.

Aylar boyunca konuşuldu, günler öncesinden İstanbul'un dört bir yanında heyecanı hissedildi ve sonunda Kanye West beklenen konseriyle Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda sahne aldı.

Yaklaşık 118 bin kişinin katıldığı dev organizasyon, yalnızca müzik dünyasının değil sosyal medyanın da en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Dünyanın dört bir yanından gelen hayranların doldurduğu stadyumda unutulmaz anlar yaşanırken, konser boyunca kaydedilen görüntüler kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.

Konser öncesinde birçok kişi Türk seyircisinin Kanye West şarkılarına ne kadar hakim olduğunu merak ediyordu. Ancak daha ilk dakikalardan itibaren bu sorunun cevabı net şekilde verildi. Özellikle 'Can't Tell Me Nothing', 'Power', 'Heartless' ve kapanışta seslendirilen 'Stronger' sırasında stadyumdaki on binlerce kişi adeta dev bir koro gibi şarkılara eşlik etti. Sosyal medyada paylaşılan videolarda tribünlerden yükselen sesin zaman zaman müziği bile bastırdığı görüldü. 

Geceye damga vuran bir diğer an ise Kanye West'in sahnedeki kısa ama tarihi konuşmasıydı. Genellikle konserlerinde uzun konuşmalar yapmayan, hatta çoğu zaman seyirciyle doğrudan iletişim kurmayan Ye, İstanbul'daki atmosfer karşısında sessizliğini bozdu. Mikrofona eğilen dünyaca ünlü rapçi, tüm zamanların en yüksek stadyum katılım rekorunu kırdıklarını açıklayınca stadyum adeta yıkıldı. Bu anın görüntüleri yalnızca Türkiye'de değil, yabancı müzik hesaplarında da milyonlarca kez paylaşıldı.

Sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri de Kanye West'in yüzündeki mutluluk oldu. Son yıllarda karanlık sahne tasarımları ve mesafeli tavrıyla dikkat çeken sanatçının, İstanbul'daki coşku karşısında sık sık gülümsediği görüldü. Özellikle rekor açıklamasının ardından sahnede rahat tavırlar sergilemesi ve seyirciyi uzun süre izlemesi hayranlarının gözünden kaçmadı. Pek çok kullanıcı, 'Kanye'nin yıllardır ilk kez bu kadar mutlu göründüğünü gördük' yorumları yaptı.

İşte Kanye West'in İstanbul konserine damga vuran ve sosyal medyada viral olan o unutulmaz anlar...

Sahne tasarımı havai fişekler, ışık gösterileri ve renkler izleyenleri büyüledi.

Gecenin en çok paylaşılan görüntülerinden biri şüphesiz evlenme teklifi oldu.

Kanye West'in kariyerinin en ikonik şarkılarından biri olan 'Runaway' stadyumda yankılanırken bir hayran, sevgilisinin önünde diz çökerek evlenme teklif etti. Binlerce kişinin telefon ışıkları altında gerçekleşen o romantik an, çevredeki seyircilerin alkışları ve tezahüratları eşliğinde adeta bir film sahnesini andırdı.

Kanye West Stronger şarkısını seslendirirken stadyumda resmen görsel şölen yaşandı!

Kanye West kariyerinin en ikonik gecelerinden birine imza atarken izleyicilere de unutulmaz anlar yaşattı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
