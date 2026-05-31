Sorulara Tepki Göstermişti: Afra Saraçoğlu, A.B.İ. Dizisinden Neden Ayrıldığını İlk Kez Açıkladı

Merve Ersoy - TV Editörü
31.05.2026 - 11:09
Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllar sonra ekranlara döndüğü A.B.İ. dizisi izleyiciler arasında büyük heyecan yarattı. Geçtiğimiz sezon başında İmirzalıoğlu'nun partneri olarak diziye dahil olan Afra Saraçoğlu'nun ardından ise tartışmalar alevlendi. Ünlü isimler arasındaki 23 yıllık yaş farkı eleştirilere neden olurken sezon sonunda Saraçoğlu'nun diziden ayrılacağı öğrenildi. Dizide Çağla karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde kendisine diziyle ilgili sorulan sorulara tepki göstermiş ve tavırları da eleştiri konusu olmuştu. Kanye West konserine katılan Afra Saraçoğlu, bu kez A.B.İ.'den neden ayrıldı sorusuna cevap verdi.

Kaynak: 2. Sayfa-Kaan Kurdoğlu

Atv'nin fenomen dizisi A.B.İ. yayınlanmaya başladığı günden bu yana gündem olmayı sürdürüyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun ekranlara dönüşü, başroller Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu arasındaki yaş farkı ve son olarak Saraçoğlu'nun diziden ayrılacağının açıklanması dizinin konusu dışında sık sık konuşulan konulardan oldu. Afra Saraçoğlu'nun diziden neden ayrılacağıyla ilgili iddialar ise art arda geldi. Ünlü oyuncunun başından beri projeyi istemediği, Kenan İmirzalıoğlu ile yaş farkına takıldığı, yaş farkından dolayı iletişim sorunu yaşadığı iddialar arasında yer aldı. Geçtiğimiz günlerde havalimanında magazin kameralarına yakalanan Afra Saraçoğlu, diziye yeni sezonda Sinem Kobal'ın dahil olacağı iddiasına ve kendisinin neden ayrıldığına dair sorulara sert çıkmıştı.

Kanye West konserini izlemeye giden Afra Saraçoğlu, A.B.İ.'den neden ayrıldığını ilk kez açıkladı.

Afra Saraçoğlu, 'Birazcık dinleneceğim açıkçası. Çok güzel ve çok keyifli bir set geçirdim. OGM ile yine çok güzel bir işe imza attık. Karakterimin hikayesi bitti. Bu nedenle diziden çıkmış bulundum. Şimdi birazcık dinlenmek istiyorum, keyfim yerinde.' dedi. Muhabirin 'Anlaşmanız zaten bir sezonluk muydu?' sorusuna ise, 'Evet, öyle konuştuk.' cevabını verdi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
