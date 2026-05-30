Çıktılar mı, Çıkarıldılar mı? Yeni Sezon Onayı Alan 3 Dizinin Başrolleri Ayrılıyor!

Merve Ersoy
30.05.2026 - 13:54
Televizyon ekranlarında bir sezonun daha sonuna geliyoruz. Yazın gelişiyle birlikte diziler birer birer ekrana ara vermeye ya da veda etmeye başladı. Yeni sezona devam edecek dizi sayısı ise 12 olarak son yıllarda giderek kendini gösteren dizi sektöründeki krizin etkisini yansıttı. Erken finallere bir de erken sezon finalleri eklenirken dizilerin setlerinde yaşananlar da merak konusu olmaya başladı. Yeni sezon onayı alan 12 diziden 3'ünde başroller diziden ayrıldı. Peki bu ünlü oyuncular dizilerden kendi istekleriyle mi ayrıldı, yoksa çıkarıldı mı?

Yeni sezon öncesi pek çok dizi final yaptı. Gelecek sezon devam edecek yapım sayısı 12 olarak belirlendi.

Yeni dizilerin hazırlıklara başladığı yeni sezon öncesi devam kararı alan yapımlar A.B.İ., Kızılcık Şerbeti, Sevdiğim Sensin, Çirkin, Uzak ŞehirGüller ve GünahlarTaşacak Bu Deniz, Halef, Yeraltı, TeşkilatMehmed Fetihler SultanıGönül Dağı oldu. Sezon finali yapan Arka Sokaklar'ın ise devam edip etmeyeceğine eylül ayında karar verilecek.

Devam edeccek dizilerden A.B.İ., Halef ve Teşkilat'ın başrollerinin dizilerinden ayrılacağı öğrenildi.

Afra Saraçoğlu, Aybüke Pusat ve Rabia Soytürk'ün ayrılık haberi gündemi sarsarken oyuncuların neden ayrıldığı merak konusu oldu. Afra Saraçoğlu'nun Kenan İmirzalıoğlu ile iletişim sorunu yaşadığı, bu sebeple diziden ayrılmak istediği öne sürüldü. Halef dizisinde Aybüke Pusat'ın senaryodan memnun olmadığı ve hikayesinin bitmesi sebebiyle diziden ayrıldığı da iddialar arasında yer aldı. Rabia Soytürk'ün ise kendi isteğiyle Teşkilat'tan ayrıldığı öğrenildi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın