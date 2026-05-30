6 Aylık Hamile Melike Şahin'in Sahneye Çıkmasını Eleştiren Kullanıcıya Tepki Yağdı!

Merhem ve AKKOR albümleriyle milyonlarca dinleyiciye ulaşan, 'Diva Yorgun', 'Canın Beni Çekti' ve 'Tutuşmuş Beraber' gibi hit parçalarla geniş bir hayran kitlesi edinen sanatçı, geçtiğimiz haftalarda verdiği konser sırasında hamile olduğunu açıklamıştı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Melike Şahin, 2023 yılında yaklaşık altı yıldır birlikte olduğu Sedat Arpalık ile sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çiftin evliliği magazin gündeminde uzun süre konuşulurken, Şahin'in ilişkisini her zaman kameralardan uzak yaşamayı tercih etmesi de dikkat çekmişti. Mutlu evliliğini göz önünde yaşamayan sanatçı, geçtiğimiz aylarda hayranlarını sevindiren bir haberle yeniden gündeme geldi.

Melike Şahin, Nisan ayında verdiği bir konserde hamile olduğunu sahnede açıklayarak büyük sürpriz yapmıştı. Karnını tutarak seyircilerini selamlayan ünlü şarkıcı, kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmişti. Konser sırasında yaptığı esprili konuşmalar ve heyecanlı halleri büyük ilgi görürken, bebeğini uzun süre gözlerden uzak tuttuğunu söylemesi de dikkat çekmişti. Magazin kulislerine yansıyan bilgilere göre çiftin bir erkek bebek beklediği öne sürülürken, sanatçının anne olmak için gün saydığı konuşulmaya başlanmıştı.