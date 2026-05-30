6 Aylık Hamile Melike Şahin'in Sahneye Çıkmasını Eleştiren Kullanıcıya Tepki Yağdı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.05.2026 - 14:00
Melike Şahin son yıllarda yalnızca müzik kariyerindeki başarılarıyla değil, özel hayatındaki gelişmelerle de adından söz ettiriyor. 2023 yılında uzun yıllardır birlikte olduğu Sedat Arpalık ile evlenen ünlü şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda sahnede yaptığı sürpriz açıklamayla ilk bebeğini beklediğini duyurmuştu. Hamilelik haberinin ardından hayranlarından tebrik mesajları alan Şahin, konserlerine devam etmesiyle de gündeme geldi. Ancak ünlü sanatçının hamile haliyle sahneye çıkması bu kez sosyal medyada tartışma yarattı. Bir X kullanıcısının Melike Şahin hakkında yaptığı sert yorum, kısa sürede viral olurken çok sayıda kullanıcıdan da tepki gördü.

Türk müziğinin son yıllardaki en güçlü kadın seslerinden biri olan Melike Şahin, yalnızca şarkılarıyla değil özel hayatındaki gelişmelerle de sık sık gündeme geliyor.

Merhem ve AKKOR albümleriyle milyonlarca dinleyiciye ulaşan, 'Diva Yorgun', 'Canın Beni Çekti' ve 'Tutuşmuş Beraber' gibi hit parçalarla geniş bir hayran kitlesi edinen sanatçı, geçtiğimiz haftalarda verdiği konser sırasında hamile olduğunu açıklamıştı. 

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Melike Şahin, 2023 yılında yaklaşık altı yıldır birlikte olduğu Sedat Arpalık ile sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çiftin evliliği magazin gündeminde uzun süre konuşulurken, Şahin'in ilişkisini her zaman kameralardan uzak yaşamayı tercih etmesi de dikkat çekmişti. Mutlu evliliğini göz önünde yaşamayan sanatçı, geçtiğimiz aylarda hayranlarını sevindiren bir haberle yeniden gündeme geldi.

Melike Şahin, Nisan ayında verdiği bir konserde hamile olduğunu sahnede açıklayarak büyük sürpriz yapmıştı. Karnını tutarak seyircilerini selamlayan ünlü şarkıcı, kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmişti. Konser sırasında yaptığı esprili konuşmalar ve heyecanlı halleri büyük ilgi görürken, bebeğini uzun süre gözlerden uzak tuttuğunu söylemesi de dikkat çekmişti. Magazin kulislerine yansıyan bilgilere göre çiftin bir erkek bebek beklediği öne sürülürken, sanatçının anne olmak için gün saydığı konuşulmaya başlanmıştı.

Hamileliğini duyurduktan sonra konserlerine devam eden Melike Şahin, bu kez sosyal medyada yapılan bir yorum nedeniyle gündeme geldi.

X platformunda bir kullanıcı, sanatçının hamile haliyle sahneye çıkmasını eleştirerek bunun 'rahatsız edici' olduğunu savundu. Kullanıcı ayrıca Şahin'in hamile olmasına rağmen sahnede yer almasını yalnızca dikkat çekmek amacıyla yaptığını iddia etti.

Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kullanıcı yorumun üslubuna ve içeriğine tepki gösterdi. Özellikle 'görüntü olarak kötü duruyor' ifadesi çok sayıda kişi tarafından eleştirilirken, kullanıcılar hamileliğin doktor kontrolünde olduğu sürece kadınların çalışma hayatlarına devam etmelerinin son derece normal olduğunu vurguladı. Melike Şahin hayranları da sanatçıya destek mesajları yağdırırken, tek bir yorumla başlayan tartışma kısa sürede günün en çok konuşulan sosyal medya polemiklerinden birine dönüştü.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
