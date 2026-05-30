article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kanye West Konser Öncesi İstanbul Gecelerine Karıştı: Gece Kulübündeki Görüntüleri Gündem Oldu!

Kanye West Konser Öncesi İstanbul Gecelerine Karıştı: Gece Kulübündeki Görüntüleri Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.05.2026 - 12:30
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kanye West, bugün İstanbul'da müzik tarihine geçmesi beklenen dev konseri için sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 11 yıl sonra Avrupa turnesine çıkan ünlü rapçi, turnesinin açılışını Türkiye'de yaparken, yüz binlerce kişinin gözünü de İstanbul'a çevirmiş durumda. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek dev organizasyon öncesinde şehirde adeta Kanye West rüzgarı eserken, ünlü sanatçı bu kez konser hazırlıklarıyla değil, gece kulübünden yayılan görüntüleriyle gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, konsere saatler kala hayranlarının heyecanını daha da artırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West, ya da son yıllarda kullandığı adıyla Ye, İstanbul konseri öncesinde Türkiye'nin gündemine oturmuş durumda.

Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West, ya da son yıllarda kullandığı adıyla Ye, İstanbul konseri öncesinde Türkiye'nin gündemine oturmuş durumda.

Grammy ödüllü sanatçı; The College Dropout, Graduation, My Beautiful Dark Twisted Fantasy ve Donda gibi albümleriyle hip-hop tarihine damga vururken, moda dünyasından sosyal medyaya kadar uzanan etkisiyle adeta küresel bir fenomene dönüştü. Son yıllarda yaptığı açıklamalar ve sıra dışı çıkışlarıyla sık sık tartışmaların merkezinde yer alsa da, konserleri hala dünyanın en büyük müzik organizasyonları arasında gösteriliyor.

Üstelik İstanbul konseri sıradan bir turne durağı olmanın çok ötesinde. Ye, yaklaşık 11 yıl sonra çıktığı Avrupa turnesinin açılışını Türkiye'de yapmayı tercih etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek organizasyonun 100 bin ila 120 bin kişilik katılımla sanatçının kariyerindeki en büyük konserlerden biri olması bekleniyor. Dev bütçeli sahne tasarımı, stadyumun ortasına kurulan küre sahne konsepti, özel ışık ve lazer şovlarıyla müzik dünyasının gözleri bugün İstanbul'a çevrilmiş durumda. Rap dünyasının bir diğer süperstarı Travis Scott'ın da şehirde olması ve konser kapsamında sürpriz bir performans ihtimali ise heyecanı katlayan detaylardan biri oldu.

İstanbul konseri için dünyanın dört bir yanından binlerce hayranın şehre akın ettiği konuşulurken, ünlü rapçinin konser öncesi gece hayatına karışması da ayrı bir gündem yarattı.

Kariyeri boyunca müzik dünyasını değiştiren albümleri, tartışmalı açıklamaları ve sıra dışı yaşam tarzıyla sık sık manşetlere çıkan ünlü sanatçı, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda vereceği dev konser öncesinde İstanbul gecelerine karıştı. Avrupa turnesinin açılışını Türkiye'de yapmaya hazırlanan West'in şehirde geçirdiği saatler büyük merak konusu olurken, ünlü rapçinin bir gece kulübünde görüntülenmesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Konser için İstanbul'a gelen Kanye West'in güvenlik önlemleri nedeniyle konakladığı yer ve şehirdeki programı sır gibi saklanıyordu. Ancak geçtiğimiz saatlerde bir gece kulübünde ortaya çıkan görüntüler sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. 

Bu akşam gerçekleşecek konserin Kanye West'in kariyerindeki en büyük stadyum organizasyonlarından biri olması beklenirken, gece kulübünden yayılan görüntüler gündem oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın