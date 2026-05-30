Kanye West Konser Öncesi İstanbul Gecelerine Karıştı: Gece Kulübündeki Görüntüleri Gündem Oldu!

Grammy ödüllü sanatçı; The College Dropout, Graduation, My Beautiful Dark Twisted Fantasy ve Donda gibi albümleriyle hip-hop tarihine damga vururken, moda dünyasından sosyal medyaya kadar uzanan etkisiyle adeta küresel bir fenomene dönüştü. Son yıllarda yaptığı açıklamalar ve sıra dışı çıkışlarıyla sık sık tartışmaların merkezinde yer alsa da, konserleri hala dünyanın en büyük müzik organizasyonları arasında gösteriliyor.

Üstelik İstanbul konseri sıradan bir turne durağı olmanın çok ötesinde. Ye, yaklaşık 11 yıl sonra çıktığı Avrupa turnesinin açılışını Türkiye'de yapmayı tercih etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek organizasyonun 100 bin ila 120 bin kişilik katılımla sanatçının kariyerindeki en büyük konserlerden biri olması bekleniyor. Dev bütçeli sahne tasarımı, stadyumun ortasına kurulan küre sahne konsepti, özel ışık ve lazer şovlarıyla müzik dünyasının gözleri bugün İstanbul'a çevrilmiş durumda. Rap dünyasının bir diğer süperstarı Travis Scott'ın da şehirde olması ve konser kapsamında sürpriz bir performans ihtimali ise heyecanı katlayan detaylardan biri oldu.