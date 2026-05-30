Aybüke Pusat'ın Kavga İtirafı Sosyal Medyada Tepki Çekti!

Güzelliğinin yanı sıra başarılı performanslarıyla da dikkat çeken oyuncu, kariyeri boyunca aksiyondan romantik komediye kadar birçok farklı türde projede yer aldı. Son dönemde ise hem yeni dizisiyle hem de özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Oyunculuk kariyerine Medcezir ile adım atan Aybüke Pusat, geniş kitleler tarafından asıl olarak Söz dizisindeki Bahar karakteriyle tanındı. Ardından Her Yerde Sen, Sıfırıncı Gün ve Teşkilat gibi yapımlarda rol alan oyuncu, özellikle Teşkilat'taki Neslihan karakteriyle uzun süre ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Pusat, şimdilerde Halef: Köklerin Çağrısı dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Şanlıurfa'da çekilen yapımda Melek karakterine hayat veren oyuncu, İlhan Şen ile başrolü paylaşıyor.

Özel hayatında ise uzun yıllardır oyuncu Furkan Andıç ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor. Çiftin aşkı, birlikte rol aldıkları Her Yerde Sen dizisinin setinde başlamıştı. Yıllarca ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, son dönemde birlikte verdikleri pozlarla hayranlarından büyük ilgi görüyor. Magazin dünyasının en istikrarlı çiftleri arasında gösterilen Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, sık sık birbirlerine verdikleri destekle de gündeme geliyor.