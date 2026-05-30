article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Aybüke Pusat'ın Kavga İtirafı Sosyal Medyada Tepki Çekti!

Aybüke Pusat'ın Kavga İtirafı Sosyal Medyada Tepki Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.05.2026 - 10:58
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Miss Turkey'de elde ettiği başarının ardından oyunculuk kariyerinde emin adımlarla yükselen Aybüke Pusat, son yılların en sevilen ekran yüzlerinden biri olmayı başardı. Teşkilat'tan Halef: Köklerin Çağrısı'na uzanan kariyer yolculuğu ve Furkan Andıç'la yaşadığı gözlerden uzak ilişkisiyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, bu kez katıldığı bir programda yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Pusat'ın bir tartışma anında nasıl biri olduğunu anlatırken kullandığı ifadeler sosyal medyada kısa sürede viral olurken, özellikle bir cümlesi çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti. Gelin, hem başarılı oyuncunun kariyerine hem de çok konuşulan açıklamasına yakından bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2014 Miss Turkey yarışmasında elde ettiği dereceyle adını duyuran Aybüke Pusat, yıllar içinde televizyon dünyasının en sevilen kadın oyuncularından biri haline geldi.

2014 Miss Turkey yarışmasında elde ettiği dereceyle adını duyuran Aybüke Pusat, yıllar içinde televizyon dünyasının en sevilen kadın oyuncularından biri haline geldi.

Güzelliğinin yanı sıra başarılı performanslarıyla da dikkat çeken oyuncu, kariyeri boyunca aksiyondan romantik komediye kadar birçok farklı türde projede yer aldı. Son dönemde ise hem yeni dizisiyle hem de özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Oyunculuk kariyerine Medcezir ile adım atan Aybüke Pusat, geniş kitleler tarafından asıl olarak Söz dizisindeki Bahar karakteriyle tanındı. Ardından Her Yerde Sen, Sıfırıncı Gün ve Teşkilat gibi yapımlarda rol alan oyuncu, özellikle Teşkilat'taki Neslihan karakteriyle uzun süre ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Pusat, şimdilerde Halef: Köklerin Çağrısı dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Şanlıurfa'da çekilen yapımda Melek karakterine hayat veren oyuncu, İlhan Şen ile başrolü paylaşıyor.

Özel hayatında ise uzun yıllardır oyuncu Furkan Andıç ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor. Çiftin aşkı, birlikte rol aldıkları Her Yerde Sen dizisinin setinde başlamıştı. Yıllarca ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, son dönemde birlikte verdikleri pozlarla hayranlarından büyük ilgi görüyor. Magazin dünyasının en istikrarlı çiftleri arasında gösterilen Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, sık sık birbirlerine verdikleri destekle de gündeme geliyor.

Başarılı oyuncu son olarak katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamayla sosyal medyada gündem oldu.

Melis İşiten'in sunduğu Zaten Şov programında konuşan Pusat, bir tartışma anında nasıl biri olduğunu anlatırken kullandığı ifadelerle dikkat çekti.

'Bir kavgada karşımdakini kahrederim, intihara sürüklerim, onu mahvederim. İnanılmaz can sıkarım, çok tat kaçırırım. Ve bunu sakince yaparım...' diyen oyuncu, sözlerinin ardından aslında fiziksel değil psikolojik olarak güçlü bir tartışmacı olduğunu dile getirdi.

Oyuncunun açıklaması kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılırken, birçok kullanıcı ifadeleri sert ve rahatsız edici buldu.

Özellikle 'intihara sürüklerim' ifadesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken bölüm oldu. Çok sayıda kullanıcı, bu tarz bir söylemin espri amacıyla dahi olsa kullanılmasının doğru olmadığını savundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
6
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın