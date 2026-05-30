İstanbul'da Fil Hastası 4 Yıl Sonra Şehir Hastanesinde Şifa Buldu
İstanbul'da yaşayan 30 yaşındaki Çiğdem Şeker’in yaklaşık 10 yıl önce sol bacağında başlayan şişlik şikayeti, zamanla ilerleyerek hayatını olumsuz etkiledi. Yapılan tetkiklerin ardından halk arasında fil hastalığı olarak bilinen lenfödem teşhisi konulan Şeker’in rahatsızlığı, 4 yıl önce doğum yapmasının ardından daha da şiddetlendi. Özellikle diz altı ve ayak bileği bölgesindeki aşırı sıvı birikmesi nedeniyle sol bacak sağ bacağa oranla yaklaşık 3 kat genişledi. Yürüme yetisini kaybetme noktasına gelen ve günlük kıyafetlerini dahi giymekte zorlanan hasta, tedavi amacıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne başvurdu.
Hastanede uygulanan yatılı ve yoğun fizik tedavi programıyla hastanın sol bacağındaki şişlik önemli ölçüde azaltıldı
Sıvı tahliyesinin ardından hastaya özel bası giysileri giydirilerek süreç egzersiz programlarıyla desteklendi
