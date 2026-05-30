İstanbul'da Fil Hastası 4 Yıl Sonra Şehir Hastanesinde Şifa Buldu

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bünyesinde hemen yatarak tedavi sürecine alınan Çiğdem Şeker’e, uzman hekimler kontrolünde yoğun bir rehabilitasyon programı tatbik edildi. Yaklaşık 3 ay süren bu klinik süreçte, bacakta biriken lenf sıvısının tahliyesi ve dokunun incelmesi hedeflendi.

Hastanenin Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Evrim Coşkun, hastanın kendilerine başvurduğu dönemde günlük yaşam aktivitelerinde çok ciddi kısıtlılıklar yaşadığını, hareket edemediği için de kilosunun normalin üzerine çıktığını belirtti. Tedavi başlangıcında 80 kilo olan hastanın 3 aylık süreç sonunda 70 kiloya gerilediğini ifade eden Prof. Dr. Coşkun, sadece sol bacakta biriken 10 kiloluk sıvı yükünün bu tedavi sayesinde tamamen uzaklaştırıldığını kaydetti.