3 Tonluk Kurban Etini Eşitçe Dağıttılar: 100 Yıllık Bayram Geleneğini Devam Ettirdiler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Kısıklı köyü sakinleri, yaklaşık bir asırdır kesintisiz şekilde sürdürdükleri toplu kurban kesimi ve eşit paylaşım geleneğini bu Kurban Bayramı’nda da organize etti. Köy halkının birlik ve beraberliğini pekiştiren bu köklü gelenek kapsamında, tek bir noktada toplanan kurbanlıklar imece usulüyle kesilerek hane halkına ulaştırıldı. Toplumsal dayanışmanın en somut örneklerinden birini teşkil eden bu etkinlik, zengin ve dar gelirli aileler arasındaki ayrımı ortadan kaldırarak bayramın manevi iklimini tüm köye yaydı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Toplamda Yüz Yirmiden Fazla Küçükbaş Hayvan İmece Usulüyle Kesildi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kesilen Kurban Etleri Maddi Durum Gözetilmeksizin Tüm Hanelere Dağıtıldı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın