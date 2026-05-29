3 Tonluk Kurban Etini Eşitçe Dağıttılar: 100 Yıllık Bayram Geleneğini Devam Ettirdiler

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Kısıklı köyü sakinleri, yaklaşık bir asırdır kesintisiz şekilde sürdürdükleri toplu kurban kesimi ve eşit paylaşım geleneğini bu Kurban Bayramı’nda da organize etti. Köy halkının birlik ve beraberliğini pekiştiren bu köklü gelenek kapsamında, tek bir noktada toplanan kurbanlıklar imece usulüyle kesilerek hane halkına ulaştırıldı. Toplumsal dayanışmanın en somut örneklerinden birini teşkil eden bu etkinlik, zengin ve dar gelirli aileler arasındaki ayrımı ortadan kaldırarak bayramın manevi iklimini tüm köye yaydı.

