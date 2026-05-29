3 Tonluk Kurban Etini Eşitçe Dağıttılar: 100 Yıllık Bayram Geleneğini Devam Ettirdiler

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.05.2026 - 16:47
Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Kısıklı köyü sakinleri, yaklaşık bir asırdır kesintisiz şekilde sürdürdükleri toplu kurban kesimi ve eşit paylaşım geleneğini bu Kurban Bayramı’nda da organize etti. Köy halkının birlik ve beraberliğini pekiştiren bu köklü gelenek kapsamında, tek bir noktada toplanan kurbanlıklar imece usulüyle kesilerek hane halkına ulaştırıldı. Toplumsal dayanışmanın en somut örneklerinden birini teşkil eden bu etkinlik, zengin ve dar gelirli aileler arasındaki ayrımı ortadan kaldırarak bayramın manevi iklimini tüm köye yaydı.

Toplamda Yüz Yirmiden Fazla Küçükbaş Hayvan İmece Usulüyle Kesildi

Yaklaşık 1500 nüfusa ve 265 haneye sahip olan Kısıklı köyünde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde kurbanlıklarını önceden belirlenen ortak alana getirdi. Bu bayram döneminde toplam 120 küçükbaş hayvanın kesimi tek bir merkezde gerçekleştirildi. Kesim işlemlerinin ardından elde edilen yaklaşık 3 ton et, köy meydanında oluşturulan komisyon tarafından titizlikle tartılarak eşit parçalara ayrıldı. Yapılan hesaplamalar neticesinde, köydeki her bir haneye ortalama 11-12 kilogram et düşecek şekilde pay etme işlemi tamamlandı.

Kesilen Kurban Etleri Maddi Durum Gözetilmeksizin Tüm Hanelere Dağıtıldı

Köy sakinlerinden Halis Alan, atalarından miras kalan bu yardımlaşma faaliyetini her yıl aynı kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti. Uygulanan bu sistem sayesinde kurban kesen ile kesmeyen aileler arasında hiçbir ayrım yapılmadığı, her kapıya eşit miktarda pay ulaştırıldığı belirtildi. Maddi durum gözetilmeksizin gerçekleştirilen bu dağıtım modeli, köydeki toplumsal barışı ve paylaşım kültürünü güçlendirirken, asırlık geleneğin gelecek nesillere aktarılması noktasında da büyük önem taşıyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
