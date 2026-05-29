İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 30-31 Mayıs 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.05.2026 - 17:22
Mayıs ayının son hafta sonunda sinema salonları yine hareketli! 30-31 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul’daki vizyon programında aksiyondan korkuya, animasyondan dramaya kadar birçok yeni yapım izleyiciyle buluşuyor. Hafta sonunu sinemada geçirmek isteyenler için öne çıkan filmleri derledik.

Korku ve Gerilim

Backrooms

Konu: Bir mobilya showroomunun bodrum katında keşfedilen gizemli kapının ardından başlayan, sonu görünmeyen ve devasa bir organizma gibi davranan odalar labirentindeki karanlık ve psikolojik yolculuk.

Yönetmen: Kane Parsons

Vizyon Tarihi: 29 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass

Yolcu

Konu: Görünmez ve durdurulamaz bir güç, bir çifti hem fiziksel hem de psikolojik bir kıskaca alarak kaçış yollarını kapatır. İkilinin hayatta kalma mücadelesi, planladıkları keyifli karavan yolculuğunu her kilometrede peşlerini bırakmayan bir savaşa dönüştürür.

Yönetmen: André Øvredal

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Jacob Scipio, Lou Llobell, Melissa Leo

Hased: Cin Çarpması

Konu: Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrenen Melike'nin, intikam almak amacıyla yaptırdığı kadim büyünün hem ihanet edenleri hem de kendisini içine çektiği karanlık bir kabusa dönüşmesi.

Yönetmen: Metin Gürbüz

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Pınar Demiral, Tayfun Işık, Fatmanur Polat

Manyak (Vieja loca)

Konu: Fırtınalı bir gecede Pedro, eski sevgilisi Laura'dan gelen çağrıyla annesi Alicia'ya bakmayı kabul eder. Ancak Pedro eve adımını attığı anda bir şeylerin çok yanlış olduğunu hissedeceği gerilim dolu bir gece başlar.

Yönetmen: Martin Mauregui

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Carmen Maura, Daniel Hendler

Siccin 9

Konu: Cemal'in eve adım atmasıyla tetiklenen olaylar silsilesinin, sadece bir aileyi değil, tüm kan bağını kapsayan ve doğaüstü güçlerle mühürlenmiş bir lanetin yıkıcı etkilerini ortaya çıkarması.

Yönetmen: Alper Mestçi

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Burcu Almeman, Fahrettin Avcı, Adnan Koç, Özenç Eren Yelçi, Nusret Şenay

Saplantı (Obsession)

Konu: Âşık olduğu kadının kalbini kazanmak için gizemli 'Tek Dilek Söğüdü'nü kıran umutsuz bir romantiğin, dilediği şeye kavuşmasının ardından bu arzunun karanlık ve ürkütücü bir bedeli olduğunu keşfetmesi.

Yönetmen: Curry Barker

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless

Lanet (The Jack in the Box Rises)

Konu: Seçkin bir kız okulunun bahçesinde ürkütücü bir oyuncak kutusu bulan altı öğrencinin, kutuyu açtıktan sonra serbest kalan iblisle girdikleri amansız ve ölümcül mücadele.

Yönetmen: Lawrence Fowler

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Nicholas Anscombe, Isabella Colby Browne, Leona Clarke

Babil'in Laneti

Konu: Mezopotamya'da cinlerle yapılan yasak bir anlaşmanın ürünü olan ve yeraltına gömülen büyü kitabının arkeolojik bir kazı sırasında gün yüzüne çıkmasıyla, araştırmacı Aytaç ve ailesinin yaşadığı paranormal olaylar.

Yönetmen: Mazlum Yiğit

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Sefa Zengin, Yaşar Gündem, Şirin Yıldırım

Hokum

Konu: Mutlu sonlardan nefret eden yazar Bauman'ın, ebeveynlerinin küllerini savurmak için gittiği İrlanda'daki ıssız bir handa kadim bir cadı efsanesi ve kendi sanrılarıyla yüzleşmesi.

Yönetmen: Damian Mc Carthy

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Adam Scott, Peter Coonan, David Wilmot, Austin Amelio

Cehennem Ayini

Konu: Hayatını kaybeden sevgilisinin yasını tutan bir adamın, ona yeniden kavuşma umuduyla 'Kırmızı Kitap Ritüeli'ni gerçekleştirerek yanlışlıkla cehennemin kapılarını aralaması.

Yönetmen: Carlos Baena, Hugo Cardozo, Nathan Crooker

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Mario González Martí, Lizzie Gómez, Matias Miranda

Yetimhane: Sahipsiz Cinler

Konu: Annesinin öğretmenlik yaptığı Büyükada'daki Rum Yetimhanesi'nde kardeşinin kaybolduğunu öğrenen Nergis'in adaya gitmesiyle, yetimhanede hapsolmuş çocukların hayaletleri ve karanlık güçlerle yüzleşmesi.

Yönetmen: Cem Kaymakçı, Anastasiya Düz

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Tayfun Sav, Murat Tavlı, Ayşe Baçkır

Habis: Son Dua

Konu: Bir köyü etkisi altına almış karanlık bir büyü, bir gazetecinin bu olaylara tanık oluşu ve bu esaretin son bulması için yaşadığı korku dolu anlar.

Yönetmen: Volkan Akişli

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026Ana Oyuncular: Serdar Dünver, Nalan Olcayalp, Sercan Boztepe

Aksiyon ve Macera

Star Wars: Mandalorian ve Grogu

Konu: Kötü İmparatorluk yıkılmış olsa da, İmparatorluk'a bağlı savaş lordları galaksinin dört bir yanına dağılmış durumda. Yeni Cumhuriyet değerleri korumak için mücadele ederken, Mandalorlu ödül avcısı Din Djarin ve genç çırağı Grogu'nun yardımına başvuruyor.

Yönetmen: Jon Favreau

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White

Top Gun: Maverick

Konu: Yıllar sonra donanmaya eğitmen olarak geri dönen Maverick'in, eski bir dostunun oğluyla ve geçmişiyle yüzleşerek imkansız bir göreve çıkması.

Yönetmen: Joseph Kosinski

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly

Top Gun

Konu: Donanmanın en iyi pilotlarının eğitim aldığı okulda, yetenekli ama asi pilot Maverick'in rekabeti, aşkı ve kaybı deneyimlediği ikonik serüven.

Yönetmen: Tony Scott

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Tom Cruise, Kelly McGillis, Tom Skerritt

Mortal Kombat II

Konu: Dünya Diyarı'nın ve onu savunanların varlığını tehdit eden Shao Kahn'ın karanlık egemenliğini yenmek için nihai savaşta karşı karşıya gelen şampiyonlar ve aralarına yeni katılan Johnny Cage'in hikayesi.

Yönetmen: Simon McQuoid

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Karl Urban, Ludi Lin, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim

Fünye

Konu: Londra'nın merkezindeki işlek bir inşaat alanında II. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba bulunur. Askerler ve polis, zamana karşı yarışarak kitlesel bir tahliyeye başlarken kaos yaşanır.

Yönetmen: David Mackenzie

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Gugu Mbatha-Raw, Sam Worthington

Kill Bill: Mevzunun Tamamı

Konu: Gelin, geçmişte birlikte çalıştığı suikastçıları tek tek hedef alırken, bu yolculuk onu saldırının arkasındaki isim olan Bill'e götürür. İki filmin tek parça, sansürsüz destanı.

Yönetmen: Quentin Tarantino

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Uma Thurman, Lucy Liu, Vivica A. Fox, David Carradine

Ick

Konu: Fen bilgisi öğretmeni Hank'in, ilk aşkını yeniden keşfettiği bir dönemde şehrinde gizemli bir şekilde patlak veren uzaylı ve mutasyon kaynaklı ekolojik bir tehditle karşı karşıya kalması.

Yönetmen: Joseph Kahn

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Mena Suvari, Brandon Routh, Malina Pauli Weissman

Komedi ve Romantik

Aşk ve Gurur

Konu: Elizabeth Bennet ile Bay Darcy arasında gelişen gerilimli ilişki, dönemin İngiltere'sinde sınıf, evlilik ve duygular üzerinden ilerliyor.

Yönetmen: Joe Wright

Vizyon Tarihi: 29 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Rosamund Pike

Oflu Hoca 6: Define

Konu: Sinemanın en nev-i şahsına münhasır karakterlerinden Oflu Hoca, serinin altıncı filminde 150 milyon dolarlık bir hazinenin peşine düşerek ortalığı birbirine katmaya hazırlanıyor.

Yönetmen: Özgür Bakar

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Çetin Altay, Ünal Yeter, Bahar Şahin

Christopherlar

Konu: Meşhur ressam Julian Sklar'ın kızları, çok yaşlanan babalarının yarım kalan yapıtlarını gizlice tamamlaması için Lori'yle anlaşır. Bu buluşma, geçmişte saklanan sırların ortaya çıkmasına yol açar.

Yönetmen: Steven Soderbergh

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Ian McKellen, Michaela Coel, Jessica Gunning

Nirvanna the Band the Show the Movie

Konu: Matt ve Jay, işsiz, ömür boyu arkadaş olan iki karakterdir. Gruplarıyla birlikte Toronto'daki Rivoli'de sahne almayı hedefleyen ikili, DeLorean'dan ilham alan bir karavan üzerine kurulu sıra dışı bir plan geliştirir.

Yönetmen: Matt Johnson

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Matt Johnson, Jay McCarroll, Ben Petrie

Portekiz Aşkı

Konu: Kusursuz görünen hayatı nişanlısının ihanetiyle sarsılan Yasemin'in, Portekiz'e giderek zıt karakterdeki José ile aynı evi paylaşmak zorunda kalması ve bu zorunlu ortaklığın güçlü bir bağa dönüşmesi.

Yönetmen: İsmail Şahin

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Cansu Dere, Diogo Morgado, İsmail Demirci

Şeytan Marka Giyer 2

Konu: Geleneksel dergicilik dünyasının dijital dönüşümle sarsıldığı bir dönemde, efsanevi moda dergisi Runway'in ikonik yöneticisi Miranda Priestly'nin yaşadığı iktidar mücadeleleri.

Yönetmen: David Frankel

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026Ana Oyuncular: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt

Dram ve Biyografi

Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar

Konu: Ayrılığın ardından depresyona giren ve ilişkilerini sorgulayan kadınların karmaşık dünyasını trajikomik bir dille anlatan kült Almodóvar klasiği.

Yönetmen: Pedro Almodóvar

Vizyon Tarihi: 29 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Carmen Maura, Antonio Banderas, Julieta Serrano

Moda

Konu: Paris Moda Haftası'nın yoğun ve parıltılı atmosferinde, kariyerinin ortasında aldığı sarsıcı bir haberle hayatını sorgulamaya başlayan Amerikalı yönetmen Maxine'in ve diğer iki kadının kesişen hikayesi.

Yönetmen: Alice Winocour

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Angelina Jolie, Louis Garrel, Ella Rumpf, Anyier Anei

Kremlin'in Büyücüsü

Konu: Genç bir Rus film yapımcısının, Sovyetler Birliği sonrası Rusya'da Vladimir Putin'in iktidara yükselişi sırasında beklenmedik bir şekilde ona danışmanlık yapması ve yeni dönemin kaosunu anlamaya çalışması.

Yönetmen: Olivier Assayas

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander, Jeffrey Wright

Ağzımdan Kaçtı

Konu: 14 yaşında Tourette sendromu tanısı alan John Davidson'ın, çocukluğundan itibaren hastalığın getirdiği sosyal dışlanmayla mücadelesi ve tüm engellere rağmen normal bir hayat kurma çabası.

Yönetmen: Kirk Jones

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Robert Aramayo, Shirley Henderson, Maxine Peake

Aldığımız Nefes

Konu: Büyük bir kimya fabrikasında yaşanan şiddetli patlama ve dinmek bilmeyen devasa bir yangının ardından, hayatı tamamen altüst olan on yaşındaki Esma'nın hayatta kalma hikâyesi.

Yönetmen: Şeyhmus Altun

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Defne Zeynep Enci, Hakan Karsak, Sacide Taşaner

Bir Adam Yaratmak

Konu: Bireyin içsel buhranlarını, yaratım sürecinin yıpratıcılığını, varoluşsal sancılarını ve delilik ile deha arasındaki çizgiyi derinlemesine irdeleyen psikolojik dönem draması.

Yönetmen: Murat Çeri

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Engin Altan Düzyatan, Altan Erkekli, Serpil Tamur

İlişki (Dreams)

Konu: Meksikalı genç balet Fernando'nun ABD'de yaşama hayaliyle sosyetik sevgilisi Jennifer'ın yanına gitmesi ve bu gelişin, Jennifer'ın özenle inşa ettiği dünyayı altüst etmesi.

Yönetmen: Michel Franco

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Jessica Chastain, Isaac Hernández, Rupert Friend

Animasyon ve Aile

Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot

Konu: Ormanya'da, bilim insanı Palaz Efendi'nin tamamladığı robotu Ruzi şehir merkezindeki tanıtım sırasında kaybolur. Ormanya Ormanı'ndan şehrin karanlık köşelerine uzanan serüvende Kehribar ile Boncuk robotu bulmaya çalışır.

Yönetmen: Orhan Bal

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Orijinal Seslendirme Kadrosu

Süper 1 Takım: Varol Abi'nin Çizgi Film Makinesi

Konu: Sıradan bir yaz tatilinin nasıl nefes kesici bir maceraya dönüşebileceğini anlatıyor. İbret'in öncülüğündeki kötü güçler dünyayı tehdit etmeye başlayınca, Süper 1 ekibi onları durdurmak için mücadeleye girişir.

Yönetmen: Haluk Can Dizdaroğlu, Berk Tokay

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Varol Yaşaroğlu, Gece Işık Demirel

Sihirli Annem: Periler Okulu

Konu: Periliçe'nin sihir yaparak fanilerin hafızasını silmesi üzerine perilerin eğitiminin Dünya'dan Periler Okulu'na taşınması ve okulda Dudu, Betüş ile Perihan'ı bekleyen yeni maceralar.

Yönetmen: Mustafa Kotan

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: İnci Türkay, Nevra Serezli, Gül Onat, Şahap Sayılgan

Patiler: O Zaman Dans

Konu: Bir gün tesadüfen Kedi Cat'le komşu olan köpek ailesi arasında başlayan tatlı rekabet ve Cat'in menajerinin bu neşeli aileyle başa çıkma serüveni.

Yönetmen: Elena Galdobina

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Orijinal Seslendirme Kadrosu

Arnie & Barney Şapşik Kardeşler

Konu: Karınca kolonisinin en beceriksiz iki üyesi Arnie ve Barney'in, gizemli bir sivrisineğin yardımıyla yaşam ortamlarını şiddetli bir kuraklıktan kurtarmaya çalışması.

Yönetmen: Sean Heuston

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Shane Dundas, David Collins

Şehzade: Büyük Şenlik

Konu: Sarayda izole bir şekilde büyüyen genç bir şehzadenin, kardeşinin sünneti için düzenlenen görkemli kutlamaları halkın arasından izlemek arzusuyla gizlice saraydan kaçması.

Yönetmen: Murat Karahüseyinoğlu

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Tan Şahinkanat, Ceren Durak, Sinan Pekinton

Belgesel ve Müzik

Bu Ben Değilim

Konu: Toplum ve aile baskısı nedeniyle cinsel yönelimini gizleyen Mustafa, Mehmet ve Yusuf adlı üç eşcinsel erkeğin, küçük şehirlerinden ayrılarak İstanbul'a göç etme ve kendilerini bulma hikayeleri.

Yönetmen: Jeyan Kader Gülşen, Zekiye Kaçak

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Mustafa, Yusuf, Mehmet

Iron Maiden: Burning Ambition

Konu: Efsanevi İngiliz heavy metal grubu Iron Maiden'ın elli yıla yayılan kariyerine, müzik tarihindeki etkisine ve bir kültürel hareketin şekillenmesine nasıl katkı sağladığına dair kapsamlı bir bakış.

Yönetmen: Malcolm Venville

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Steve Harris, Bruce Dickinson, Nicko McBrain

Metehan Bozkurt
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
