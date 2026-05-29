Dijital Dünyada Çocuklarımızın Düştüğü O "Kör Nokta": Dijital Ebeveynliği Gerçek Hayattan Ayrı Sanma Hatası!

Cansel Poyraz Akyol
29.05.2026 - 17:13
Hepimiz çocukların ellerindeki tabletlerden, telefonlardan şikayetçiyiz, değil mi? 'Hocam, bizim çocuk bilgisayarın başından kalkmıyor' ya da 'Gözlerini ekrandan ayırmıyor, ne yapacağız?' feryatları her anne babanın dilinde. Ancak itiraf edelim: Çoğumuz dijital dünyayı uzayda, bizden çok uzak bir gezegen gibi görüyoruz. Oysa durum hiç de öyle değil.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun finansmanıyla CNN Türk'te yayınlanan 'Doğruluk Elçileri' programında Prof. Dr. Nezih Orhon ve Doç. Dr. Elif Posos Devrani tam da bu konuyu, yani dijital dünyadaki 'kör noktalarımızı' masaya yatırdı. Biz de bu ufuk açıcı söyleşiden Onedio okurları için hayati dersler çıkardık.

Gelin, çocuklarımızı bekleyen görünmez tehlikelere ve dijital ebeveynliğin kitabını nasıl yeniden yazacağımıza birlikte bakalım.

1. Biz Haberlerde Yalan Ararken, Çocuklarımız Oyunda Avlanıyor!

Biz yetişkinler dezenformasyon ya da 'yalan haber' denilince hemen siyasi içeriklere, haber sitelerine ya da Twitter (X) gündemine bakıyoruz. Ancak çocukların dijital dünyası bambaşka. Onler internete haber okumak için değil; eğlenmek, sosyalleşmek ve oyun oynamak için giriyorlar.

İşte en büyük kör noktamız da tam burada başlıyor! Çocuklar eleştirel düşünme kaslarını tamamen gevşettikleri, sadece eğlenceye odaklandıkları o anlarda çok savunmasızlar. Güvendikleri bir sosyal medya fenomeninin tehlikeli bir meydan okuma (challenge) akımında, basit bir online oyunun chat (sohbet) odasında ya da izledikleri eğlenceli bir kısa videoda (Reels/TikTok) kasıtlı veya kasıtsız binlerce yanlış bilgiye ve hassas içeriğe maruz kalıyorlar. Hiç sorgulamadan da bu içerikleri içselleştiriyorlar.

2. "Hocam Bana Süre Söyleyin" Diyen Ebeveynler, Ezberleri Bozalım!

Seminerlerde uzmanlara en çok sorulan soru şu: 'Çocuğum günde kaç saat ekrana bakabilir?' Herkes sihirli bir saat-dakika formülü istiyor. Tabii ki süre önemli; Dünya Sağlık Örgütü 2 yaş öncesine ekranı hiç önermiyor, 5 yaşa kadar da mutlaka bir yetişkin eşliğinde sınırlı kullanımı tavsiye ediyor.

Ancak süre kadar, hatta süreden daha önemli olan iki şey var:

Çocuğunuz ekranda aktif mi, pasif mi? Sadece boş boş video mu izliyor (pasif), yoksa dijital araçları kullanarak bir şeyler mi üretiyor (aktif)?

Çocuk internette vakit geçirirken gerçek hayatta nelerden mahrum kalıyor? Sokakta arkadaşlarıyla oynamaktan, ailesiyle sohbet etmekten feragat edip oraya sığınıyorsa, orada gerçek dünyada bulamadığı neyi arıyor? Bunu sorgulamak zorundayız.

3. "Hangi Oyunu Oynuyor?" Sorusuna Cevabınız Var mı?

'Çocuğum saatlerce oyundan kalkmıyor' diyorsunuz ama 'Peki hangi oyunu oynuyor, orada kimlerle konuşuyor?' diye sorulduğunda çoğunlukla sessizlik oluyor. Teknolojiyi suçlayıp Don Kişot gibi yel değirmenlerine karşı savaşmayı bırakmalıyız. İnterneti uzay boşluğu gibi görmekten vazgeçip, çocuğun dijital deneyimine ortak olmak gerekiyor. Kimleri takip ediyor, o odalarda neler dönüyor bilmek, dijital dünyayı tanımak bilgi kirliliğine karşı en büyük kalkanımızdır.

Ebeveynler İçin Dijital İlk Yardım Çantası: Hemen Uygulayabileceğiniz 5 Altın Adım

Prof. Dr. Nezih Orhon, dijital çağda çocuklara güvenli bir alan yaratmak adına ebeveynlerin telefon ve tabletlerde hemen uygulayabileceği 5 pratik adımı şöyle özetliyor. Bu akşam ilk işiniz bunları kontrol etmek olsun:

• Adım 1: Family Link Kurun: Ebeveyn denetimi için en temel araç Google'ın resmi uygulaması olan Family Link'tir. Çocuğun hesabını buraya bağlayarak ekran süresini, uygulama kullanımlarını ve içerikleri tek tıkla filtreleyebilirsiniz.

• Adım 2: 'Dijital İyilik Hali'ni Aktif Edin: Çocuğun Android cihazında Ayarlar bölümüne girip 'Dijital İyilik Hali ve Ebeveyn Kontrolü' sekmesini mutlaka aktif hale getirin.

• Adım 3: Erişim Kodu Koyun: Çocuğunuzun bu sistem ayarlarını canı sıkıldıkça değiştirememesi için mutlaka kendinize özel bir ebeveyn erişim kodu (PIN) tanımlayın.

• Adım 4: İçerik Filtrelerini Açın: Google Play Store (Android Market) profil simgesine tıklayıp sırasıyla Ayarlar -> Aile -> Ebeveyn Kontrolü yolunu izleyin ve çocuğunuzun yaşına/olgunluğuna uygun filtreleri açın.

• Adım 5: Satın Alma ve İndirme Onayı: Family Link üzerinden çocuğun market indirmelerini ve uygulama içi satın alma taleplerini 'ebeveyn onayına' bağlayın. Böylece sizin onayınız olmadan telefonuna ne olduğu belirsiz zararlı uygulamaları yükleyemez.

Günün Özeti

Dijital ebeveynliği gerçek hayattan bağımsız görmeyin. Sokakta çocuğunuzun tanımadığı insanlarla konuşmasını, bilmediği tehlikeli sokaklara girmesini nasıl engelliyorsanız; dijital sokaklarda da elini tutmalı ve yanında yürümelisiniz. Dijital dünyayı tanımak, çocuğunuzu korumanın ilk kuralıdır!

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

