Yargıtay Sürekli İş Değiştirmeyi Boşanma İçin Geçerli Sebep Saydı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.05.2026 - 21:00
Bursa’da görülen ve Yargıtay’a taşınan bir boşanma davasında emsal bir karar ortaya çıktı. Yargıtay, iş şartlarını bahane ederek istifa edip sürekli iş değiştiren ve eşine ilgisiz davranan erkeği tam kusurlu bulup genç çiftin boşanma kararını onadı.

Bursa’da bir kadın, şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşinden boşanmak için Aile Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Davacı kadın, erkeğin sürekli alkol alarak kendisine hakaret ve küfür ettiğini söyledi. Evin ihtiyaçlarını karşılamadığını, kayınvalidesini suçlayıp çevreye onun hakkında dedikodular yaydığını dile getirdi. Mahkemede ifade veren davacı kadın, kocasının sürekli iş değiştirdiğini öne sürdü. Davalı erkek ise hakkındaki iddiaların doğru olmadığını ve tarafların aynı evde yaşamaya devam ettiklerini belirterek davanın reddine hükmedilmesini talep etti. Mahkeme, kadının talebini yerinde bulup çiftin boşanmasına hükmetti.

Davalı erkek de kararı temyiz etti. Devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine ilgi göstermemek ve sürekli iş değiştirmenin boşanma sebebi olduğuna dikkat çekti. Erkeğin ağır kusurlu olduğu vurgulanan Yargıtay kararında, Aile Mahkemesi’nin hükmünün yerinde olduğuna dikkat çekilerek erkeğin temyiz müracaatının reddine hükmedildi.

Kararda, 'Davalı erkeğin evliliğin fiilen devam ettiği sürece birlik görevlerini ağır şekilde ihmal ettiği, eşine ilgi göstermediği, sürekli alkol kullandığı, düzenli bir şekilde çalışmadığı ve sürekli iş değiştirdiği ortadadır. Taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin mevcut ve sabit olduğu ve davacı kadının davasının kabulüne hükmeden ilk derece mahkemesi kararında isabetsizlik görülmemiştir' denildi.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
