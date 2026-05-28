Bozcaada Kurban Bayramı Tatilinde Yüzde Yüz Doluluk Seviyesine Ulaştı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.05.2026 - 16:49
Türkiye’nin gözde tatil destinasyonlarından biri olan Bozcaada, National Geographic'in 2026 Gastronomi Listesi'nde yer almıştı. Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cennetinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığı öğrenildi. Adadaki yerli ve yabancı turist yoğunluğu işletmecileri de sevindirdi.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte Kuzey Ege'nin incisi Bozcaada'ya adeta turist akını oldu.

İllerden gelen tatilciler, Kuzey Ege'nin incisi Bozcaada'ya akın etti. Adanın doğal güzellikleri ve tarihi dokusu, tatilcilerin ilgisini çekerek konaklama tesislerinin tam kapasiteyle çalışmasını sağladı. Bozcaada’daki konaklama tesislerindeki yüzde 100 doluluk oranı, adadaki işletmeciler ve esnafın da yüzünü güldürdü.

Geyikli-Bozcaada hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ, yoğunluk nedeniyle ek feribot seferleri düzenleyerek ulaşımın aksamaması için önlem aldı.

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Kemal Furıncı, bayram yoğunluğunun beklentilerin üzerine çıktığını belirterek, “Bayramda doluluk oranımız oldukça yoğun. Bayramdan 2-3 gün öncesine kadar yüzde 70-80’ler civarındaydık. Ancak dünyaca ünlü National Geographic’in Bozcaada’yı yemek yenilecek ve ziyaret edilecek en güzel 15 yer arasında göstermesiyle birlikte ilgi daha da arttı. Düne kadar yüzde 90’lara varan doluluk oranı, bayramın birinci günü itibarıyla yüzde 100 doluluk oranına yaklaşıyor. Adaya gelmek isteyenler varsa rezervasyon yaptırmalarını tavsiye ederim. Ada gayet güzel, hava güzel, insanlar denize giriyor, mutlular, çok güzel bir bayram geçiriyoruz. Misafirlerimize Bozcaada’yı tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz.” dedi.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
