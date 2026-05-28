Türkiye’nin Rekortmen İlçesinde Bayram Kabusu: Sıcaklık 46 Dereceye Ulaştı!

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.05.2026 - 09:27
Geçmişte Türkiye’nin en sıcak yeri olarak kayıtlara geçen Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesi, Kurban Bayramı’nda da sıcaktan kavruldu. Kendine has mikroklima iklim özellikleriyle bilinen ve adından sıkça söz ettiren ilçede, bayramın ilk gününde termometreler adeta çıldırdı.

Rekor sıcaklık: Termometreler 46 dereceyi gördü.

Türkiye'nin en sıcak yeri olarak kayıtlara geçen Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi, Kurban Bayramı'nda rekor sıcaklığa ulaştı. İlçede termometreler gün içide 46 dereceyi gördü. 

Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği ve sıcaklığın zirve noktaya ulaştığı öğle saatlerinde, Sarıcakaya merkezinde hayat adeta durma noktasına geldi. Bayramlaşma hareketliliğinin beklendiği cadde ve sokaklar, aşırı sıcaklar nedeniyle bomboş kaldı. İlçede yaşayan vatandaşlar, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamayı tercih ederken, dışarıda olanlar ise açık alanlar yerine klimalı kapalı mekânlara veya ağaç gölgelerine sığındı.

2023 yılında 49,5 dereceye ulaşmıştı.

İlçe, 15 Ağustos 2023 tarihinde tam 49,5 dereceyi görerek Türkiye’nin en sıcak yeri seçilmiş ve o dönem tüm zamanların ulusal sıcaklık rekorunu kırarak tarihe geçmişti. 

Uzmanlar, bölgedeki mikroklima etkisinin bu tarz ani ve yüksek sıcaklık artışlarını tetiklediğini belirterek, özellikle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların güneşin yoğun olduğu saatlerde dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Önümüzdeki günlerde de bölgede sıcak havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
