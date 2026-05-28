Türkiye’nin Rekortmen İlçesinde Bayram Kabusu: Sıcaklık 46 Dereceye Ulaştı!

İlçe, 15 Ağustos 2023 tarihinde tam 49,5 dereceyi görerek Türkiye’nin en sıcak yeri seçilmiş ve o dönem tüm zamanların ulusal sıcaklık rekorunu kırarak tarihe geçmişti.

Uzmanlar, bölgedeki mikroklima etkisinin bu tarz ani ve yüksek sıcaklık artışlarını tetiklediğini belirterek, özellikle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların güneşin yoğun olduğu saatlerde dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Önümüzdeki günlerde de bölgede sıcak havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.