Kurban Bayramı'nın İlk Günü Sağlık Bakanı Açıkladı: Sayıları Tam 13 Bin 513 Kişi...

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.05.2026 - 08:46
Kurban Bayramı’nın ilk gününde Türkiye genelinde alışık olunan ama her yıl endişeyle takip edilen 'acemi kasap' manzaraları bu yıl da değişmedi. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bayramın ilk gününe ilişkin korkutan yaralanma bilançosunu resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

13 bin 513 kişi hastanelik oldu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde 'acemi kasaplar' soluğu hastanede aldı. Her yıl olduğu gibi bu sene de hastanelerde Kurban Bayramı yoğunluğu yaşandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, X hesabından ilk günün bilançosunu paylaştı. 

Bakan Memişoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre, Kurban Bayramı’nın sadece ilk gününde kurban kesimi esnasında yaşanan kazalar ve yaralanmalar nedeniyle sağlık tesislerine başvuranların sayısı 13 bin 513 olarak kayıtlara geçti. Kesici alet yaralanmaları ve kurbanlık hayvanların darbeleri sonucu hastanelerin acil servislerinde büyük bir yoğunluk yaşandı.

Bakan Kemal Memişoğlu'nun paylaşımı şöyle:

'Kurban Bayramı’nın ilk gününde, kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle sağlık tesislerimize toplam 13.513 kişi başvurmuştur.

Süreç boyunca vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyor; yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bayram mesaisinde fedakârca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.'

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
