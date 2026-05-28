Kurban Bayramı'nın İlk Günü Sağlık Bakanı Açıkladı: Sayıları Tam 13 Bin 513 Kişi...

Kurban Bayramı'nın ilk gününde 'acemi kasaplar' soluğu hastanede aldı. Her yıl olduğu gibi bu sene de hastanelerde Kurban Bayramı yoğunluğu yaşandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, X hesabından ilk günün bilançosunu paylaştı.

Bakan Memişoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre, Kurban Bayramı’nın sadece ilk gününde kurban kesimi esnasında yaşanan kazalar ve yaralanmalar nedeniyle sağlık tesislerine başvuranların sayısı 13 bin 513 olarak kayıtlara geçti. Kesici alet yaralanmaları ve kurbanlık hayvanların darbeleri sonucu hastanelerin acil servislerinde büyük bir yoğunluk yaşandı.