article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Buram Buram Kolonya Kokan Bayram Günlerinde Kolonya İsminin Nereden Geldiğini Öğrenelim

Buram Buram Kolonya Kokan Bayram Günlerinde Kolonya İsminin Nereden Geldiğini Öğrenelim

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.05.2026 - 23:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Eminiz bu aralar ellerinizden kolonya kokusu eksik olmuyordur. Zaten bu satırları da o sebeple okuyorsunuz! Bayram gezmesinde kolonya kokuları arasında düşüncelere dalan editörünüz (evet, ben) 'kolonya' kelimesini gereğinden fazla kullanınca yavaş yavaş bu kelimeye yabancılaştı. 

Sonuç olarak da kolonyanın tarihini araştırmaya karar verdi. 

Bakalım kolonyaya neden kolonya demişiz? 

Eğer siz de kolonya kelimesine yabancılaştıysanız, amacıma ulaştım demektir. Şimdi içeriğe geçebiliriz.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kolonya ismi nereden geliyor?

Kolonya ismi nereden geliyor?

Bayramda aklımızda dönen deli sorulardan biri de bu :)

Bugün 'kolonya' dediğimiz buluş aslında Almanya'nın 'Köln' şehrinde doğmuş. Fransız askerlerinin Almanya ile yaptığı savaşlarda 'Köln suyu' olarak getirdiği ve 'Eau de Cologne' adını verdiği bu sıvı, bizim dilimize de 'kolonya' olarak geçmiş.

17. yüzyılda Almanya’nın Köln şehrinde yaşayan İtalyan mucit Giovanni Paolo Feminis, Floransalı keşişlerden özel bir karışım öğrenmiş. Bu karışımın içine, bergamot, limon ve portakal esansı katarak yeni bir ürün geliştirmiş. Bu ürün, kolonyanın ilk üretilen hali olarak biliniyormuş. Yıllar içerisinde de çeşitli şekillerde üretilmeye devam etmiş.

Peki kolonya Türkiye'ye nasıl gelmiş?

Peki kolonya Türkiye'ye nasıl gelmiş?

Kolonya, Türk kültüründe önemli bir yere sahip. Genellikle bayram zamanlarında hatırladığımız kolonya, evlerimizden hiç eksik olmuyor. Ülkemizde kolonyanın tarihi ise II. Abdülhamit'e kadar uzanıyor. 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişah II. Abdülhamit kolonyayı ithal etmiş. Daha sonra ilk yerli üretimler Ahmet Faruki tarafından yapılmış. Osmanlı’nın son yüzyılında kullanımı hızla yayılan kolonya, o tarihe kadar misafirlere ikram edilen gül suyunun yerini almış. 

Cumhuriyet döneminde el dezenfektanı olarak kullanılan kolonya, yıllar içerisinde vazgeçilmez bir alışkanlığımız haline geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın