Her Metal Dinleyen Bu Doğru/Yanlış Testini Geçemiyor!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
27.05.2026 - 22:01
'Metal dinliyorum.' demek kolay, ama gerçekten ne dinlediğini bilmek… İşte orada işler karışıyor. Bu testte, bildiğini seni ters köşeye yatıracak sorular var. 😉 Hazırsan başlayalım, bakalım bu test seni ne kadar zorlayacak?

1. Slayer’ın “Reign in Blood” albümü groove metal türündedir.

2. Bathory, Viking metal türünün oluşumunda etkili olmuştur.

3. Venom, black metal teriminin popülerleşmesinde rol oynamıştır.

4. Pantera, kariyerinin başında glam metal etkileri taşımıştır.

5. Napalm Death, grindcore türünün öncülerindendir.

6. Korn, nu metal türünün ortaya çıkışında etkili olmuştur.

7. Helloween, doom metal türünde bir gruptur.

8. Burzum, tek kişilik bir projedir.

Dinliyorsun ama ne dinlediğini çok da bilmiyorsun.

Şimdi dürüst olalım, bu test seni biraz dağıtmış gibi! Bildiğini sandığın şeyler aslında pek de doğru değilmiş. Bu kötü bir şey değil ama gerçek şu ki metal dünyası detay istiyor. Türler, tarih, grupların evrimi… Bunları bilmeden “Ben metalciyim!” demek biraz iddialı! Biraz daha kurcalarsan bu iş hızla toparlanır. Sen şu an başlangıç seviyesindesin.

Kulağın var ama bazı bilgiler eksik!

Fena değilsin, gerçekten metal müzik dünyasına hakimsin ama bazı sorularda kararsız kalmışsın. Bu da gösteriyor ki bilgiler oturmaya başlamış ama hala net değil. Özellikle tür geçişleri ve tarihsel detaylar seni zorlamış olabilir. Biraz daha bilinçli dinlersen bu seviye çok rahat yukarı çıkar. Şu an ortadasın.

Sen, bilge bir dinleyicisin!

Sen sadece kulakla değil, kendini tamamen vererek dinliyorsun. Grupların geçmişini, türlerini, etkilerini biliyorsun. Bu da seni çoğu kişiden ayırıyor. Muhtemelen yeni bir şey dinlediğinde bile hangi türe ait olduğunu çözebiliyorsun. Belli ki bu test senin için hiç zor olmamış. Çünkü sen zaten metal müzikte ulaşabileceğin en üst seviyedesin!

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
