Hindistan'da Bir Kadın Polis Günlük Rutinini Paylaştı

Polislik mesleği dünya genelinde zorlu bir zanaat olsa da, Hindistan gibi 1,4 milyarı aşan nüfusa, köklü kültürel dinamiklere ve yoğun bir kaosa sahip bir ülkede emniyet memuru olmak bambaşka bir disiplin gerektirir. Ülkenin asayişini sağlamak için gece gündüz sahada olan emniyet mensupları, hayatlarını her an değişebilecek bir acil durum temposuna göre şekillendirir. Son yıllarda toplumsal eşitliği sağlamak ve kadınlara yönelik suçlarla daha etkin mücadele edebilmek adına Hindistan hükümeti, teşkilattaki kadın polis oranını hızla artırdı.

Hindistan'da uzun süredir polislik yapan bir kadın, bir gününü paylaştı. Hindistan'ın en yoğun ve sosyo-ekonomik açıdan en hareketli bölgelerinden biri olan Bihar Eyalet Polis Teşkilatı'nda (Bihar Police) görevli genç kadın polis memuru, saniyelerle yarıştığı 24 saatini gözler önüne serdi.