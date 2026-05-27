Hindistan'da Bir Kadın Polis Günlük Rutinini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
Polislik mesleği dünya genelinde zorlu bir zanaat olsa da, Hindistan gibi 1,4 milyarı aşan nüfusa, köklü kültürel dinamiklere ve yoğun bir kaosa sahip bir ülkede emniyet memuru olmak bambaşka bir disiplin gerektirir. Ülkenin asayişini sağlamak için gece gündüz sahada olan emniyet mensupları, hayatlarını her an değişebilecek bir acil durum temposuna göre şekillendirir. Son yıllarda toplumsal eşitliği sağlamak ve kadınlara yönelik suçlarla daha etkin mücadele edebilmek adına Hindistan hükümeti, teşkilattaki kadın polis oranını hızla artırdı. 

Hindistan'da uzun süredir polislik yapan bir kadın, bir gününü paylaştı. Hindistan'ın en yoğun ve sosyo-ekonomik açıdan en hareketli bölgelerinden biri olan Bihar Eyalet Polis Teşkilatı'nda (Bihar Police) görevli genç kadın polis memuru, saniyelerle yarıştığı 24 saatini gözler önüne serdi.

Peki Hindistan'da suç oranları ve polis maaşları nasıl?

Hindistan’da suç oranları ve polis maaşları, ülkenin devasa nüfusu (1,4 milyardan fazla) ve eyalet sistemine sahip olması nedeniyle bölgeden bölgeye çok büyük değişiklikler gösteriyor. Türkiye'deki tek tip yapının aksine Hindistan'da her eyaletin suç dinamikleri ve polise verdiği ücretler birbirinden farklı. 

Ulusal Suç Kayıtları Bürosu (NCRB) verilerine göre ülkede en yaygın suçlar hırsızlık, dolandırıcılık ve mülk ihlalleridir. Büyük çete savaşlarının nadir görüldüğü ülkede cinayet oranları küresel ortalamanın altındadır. Ancak kadın güvenliği kronik bir sorun olmaya devam etmektedir. Başkent Delhi ve Rajasthan gibi bölgelerde kadınlara yönelik suç oranları oldukça yüksekken, Nagaland gibi doğu eyaletlerinde bu oranlar sıfıra yakındır. Şehir bazında ise kuzeydeki şehirler daha hareketliyken, güneydeki Kolkata ve Chennai gibi metropoller oldukça güvenli kabul edilir.

Her eyaletin kendi bütçesi olduğundan polis ücretleri de rütbe ve bölgeye göre değişir. Bihar eyaletinde başlangıç seviyesindeki bir polis memurunun (Constable) taban maaşı 21.700 Rupi (~8.500 TL) civarındadır. Kıdemle birlikte bu tutar 69.000 Rupi’ye kadar yükselebilir. Memurların eline yan haklarla birlikte ortalama 30.000 - 40.000 Rupi (~11.500 - 15.500 TL) net maaş geçer. Nominal olarak düşük görünse de; devletin sunduğu lojman, pahalılık ödeneği, gıda, kıyafet ve medikal yardım gibi geniş sosyal haklar nedeniyle polislik ülkede iş garantisi sunan en gözde mesleklerdendir.

Pelin Yelda Göktepe
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
