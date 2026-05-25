Bir Türk İçerik Üreticisi Dünyanın En Pahalı Ülkelerinden İzlanda'da Market Fiyatlarını Paylaştı

Dünyanın en kuzeyindeki ada ülkelerinden biri olan İzlanda, nefes kesici doğasıyla ne kadar büyüleyiciyse, yaşam maliyetleriyle de bir o kadar şaşırtıcı bir coğrafya. Volkanik yapısı, buzulları ve benzersiz iklimi nedeniyle ülkede geleneksel anlamda tarım yapmak neredeyse imkansız bir hal alıyor. Bu durum, temel gıda maddelerinden lüks tüketime kadar hemen her şeyin ithal edilmesine ve dolayısıyla fiyatların el yakmasına neden oluyor. Adada hayatta kalmanın ve bütçeyi dengede tutmanın yolu, yerel marketlerin koridorlarında sıkı bir fiyat analizi yapmaktan geçiyor.

Sosyal medyada seyahat içerikleri üreten bir gezgin, dünyanın en pahalı ülkesi olarak bilinen İzlanda'daki bir süpermarkete girerek günlük hayatta sıkça tüketilen ürünlerin fiyatlarını takipçileriyle paylaştı. Videoda, ülkenin coğrafi yapısından kaynaklanan yüksek fiyatları ve adaya özgü gıda alternatiflerini tüm detaylarıyla anlattı.

Kaynak