Bir Türk İçerik Üreticisi Dünyanın En Pahalı Ülkelerinden İzlanda'da Market Fiyatlarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.05.2026 - 17:11

Dünyanın en kuzeyindeki ada ülkelerinden biri olan İzlanda, nefes kesici doğasıyla ne kadar büyüleyiciyse, yaşam maliyetleriyle de bir o kadar şaşırtıcı bir coğrafya. Volkanik yapısı, buzulları ve benzersiz iklimi nedeniyle ülkede geleneksel anlamda tarım yapmak neredeyse imkansız bir hal alıyor. Bu durum, temel gıda maddelerinden lüks tüketime kadar hemen her şeyin ithal edilmesine ve dolayısıyla fiyatların el yakmasına neden oluyor. Adada hayatta kalmanın ve bütçeyi dengede tutmanın yolu, yerel marketlerin koridorlarında sıkı bir fiyat analizi yapmaktan geçiyor.

Sosyal medyada seyahat içerikleri üreten bir gezgin, dünyanın en pahalı ülkesi olarak bilinen İzlanda'daki bir süpermarkete girerek günlük hayatta sıkça tüketilen ürünlerin fiyatlarını takipçileriyle paylaştı. Videoda, ülkenin coğrafi yapısından kaynaklanan yüksek fiyatları ve adaya özgü gıda alternatiflerini tüm detaylarıyla anlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DXUQmjEAhNg/
Peki İzlanda'da ekonomi nasıl? Fiyatlar bize elbette yüksek geldi fakat ülkenin standartları göz önüne alındığında durum nasıl?

Dünyanın en güvenli ve refah seviyesi en yüksek ülkelerinden biri olan İzlanda, yüksek yaşam kalitesini ciddi bir hayat pahalılığı ile birlikte sunar. Adanın volkanik yapısı ve sert iklim şartları nedeniyle ülkede geleneksel tarım yapılamaz; bu durum gıda başta olmak üzere temel tüketim maddelerinde dışa bağımlılığı ve yüksek fiyatları beraberinde getirir. Ev kiraları, restoranlar ve market reyonları Avrupa ortalamasının oldukça üzerindedir.

Maaşlar ve Asgari Ücret

Kuzeyin bu pahalı adasında devlet tarafından ilan edilen resmi bir asgari ücret bulunmaz. Maaş standartları, ülkede çok güçlü olan işçi sendikaları ve işverenler arasındaki toplu sözleşmelerle belirlenir.

  • Taban Maaş: Sendikaların kırmızı çizgi olarak belirlediği en düşük aylık taban ücret ortalama $513.000$ - $515.000$ ISK (yaklaşık $3.700$ - $3.750$ USD) civarındadır.

  • Ortalama Maaş: Vasıflı çalışanların aylık brüt kazancı ise $800.000$ ile $980.000$ ISK ($5.800$ - $7.100$ USD) arasında değişir.

Kazanılan bu yüksek paraların %31 ile %46'sı gelir vergisi olarak devlete kesilse de, karşılığında sunulan ücretsiz sağlık, eğitim ve yüksek huzur endeksi adadaki yaşamı dengeler.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
