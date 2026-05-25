Eczaneler Arife ve Bayramda Açık mı, Kapalı mı? Kurban Bayramı Eczane Çalışma Saatleri

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.05.2026 - 17:26
Kurban Bayramı tatili öncesinde eczanelerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle arife günü eczanelerin açık olup olmadığı ve kaçta kapanacağı merak ediliyor. 2026 Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Resmi tatil öğleden sonra başlayacağı için eczanelerin çalışma düzeni de buna göre şekilleniyor. Bayram günlerinde ise yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Eczaneler Arife (26 Mayıs) Günü Açık mı?

Kurban Bayramı arifesi olan 26 Mayıs 2026 Salı günü eczaneler sabah saatlerinde açık olacak. Resmi tatil arife günü öğleden sonra başladığı için mahalle eczanelerinin genel mesaisi saat 13.00’e kadar devam edecek.

Vatandaşlar, 26 Mayıs Salı günü öğlene kadar ilaç ve sağlık ihtiyaçları için eczanelerden hizmet alabilecek. Saat 13.00’ten sonra ise normal eczaneler kapanacak ve hizmet yalnızca nöbetçi eczaneler üzerinden sürdürülecek.

Arife Günü Eczaneler Kaça Kadar Açık?

Arife günü eczaneler genel olarak saat 13.00’e kadar açık olacak. 26 Mayıs Salı günü sabah standart açılış saatinden itibaren hizmet verecek olan eczaneler, resmi tatilin başlamasıyla birlikte öğle saatlerinde kapanacak.

Saat 13.00’ten sonra ilaç almak isteyen vatandaşların bulundukları il ya da ilçedeki nöbetçi eczaneleri kontrol etmesi gerekecek.

Eczaneler Kurban Bayramı'nda (27 Mayıs) Açık mı?

Kurban Bayramı 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak. Bayramın ilk günü olan 27 Mayıs’ta eczaneler resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. 27, 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde mahalle eczaneleri normal mesai yapmayacak.

Bayram süresince ilaç ihtiyacı olan vatandaşlara yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek. 31 Mayıs Pazar günü de hafta sonu olması nedeniyle yine nöbetçi eczane sistemi geçerli olacak.

Nöbetçi Eczane Nasıl Bulunur?

Bayram günlerinde ve arife günü saat 13.00’ten sonra açık olan eczaneleri öğrenmek için nöbetçi eczane listeleri takip edilebilir. Her ilde nöbetçi eczaneler, eczacı odaları tarafından belirlenir ve düzenli olarak duyurulur.

Nöbetçi eczane bilgilerine il eczacı odalarının internet sitelerinden, Türkiye Eczacılar Birliği duyurularından, e-Devlet üzerinden, belediye sayfalarından ve bazı mobil uygulamalardan ulaşılabilir.

Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
