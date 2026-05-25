Dünya Basını CHP Genel Merkezi'nde Yaşananları Konuştu

Hakan Karakoca
25.05.2026 - 17:18
CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesi ve binanın tahliye edilmesi, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Yaşanan gelişme, Al Mayadeen’den The Guardian’a, The Economist’ten BBC’ye kadar birçok yabancı medya kuruluşunun gündeminde yer aldı.

CNN: En dikkat çekici siyasi krizlerden

CNN, yaşanan gelişmeleri “Türkiye’de muhalefet krizinde ciddi bir tırmanış” olarak değerlendirdi. Haberde, sürecin muhalefet çevreleri tarafından “yargı müdahalesi ve demokrasi testi” olarak yorumlandığı belirtildi.

Haberde ayrıca CHP’de yaşanan krizin artık yalnızca parti içi bir çekişme olmaktan çıktığı, Türkiye’de demokrasi, yargı bağımsızlığı ve siyasi rekabet tartışmalarının merkezine yerleştiği değerlendirmesine yer verildi. Özgür Özel ve destekçilerinin mahkeme kararını tanımadığı, iktidar cephesinin ise yargının bağımsız hareket ettiğini savunduğu aktarıldı.

WP: CHP Genel Merkezi krizi, demokrasi ve hukuk devleti tartışmalarının parçası

Washington Post gazetesi ise yaşananları “Türkiye’de muhalefet ile devlet kurumları arasındaki gerilimin sertleşmesi” şeklinde değerlendirdi. Gazete, CHP Genel Merkezi çevresinde günler süren bir “direniş atmosferi” oluştuğunu, destekçilerin bina çevresinde otobüsler ve çeşitli eşyalarla barikat kurduğunu yazdı.

Haberde ayrıca Ankara’daki krizin yalnızca CHP içindeki liderlik mücadelesi olarak görülmediği; Türkiye’de demokrasi, hukuk devleti ve muhalefetin siyasi hareket alanına dair daha geniş bir tartışmanın parçası olarak değerlendirildiği yorumuna yer verildi.

BBC: Türkiye'deki siyasi kriz derinleşti

BBC, Ankara’da CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesini, Türkiye’de muhalefet üzerindeki baskı tartışmalarını yeniden alevlendiren büyük bir siyasi kriz olarak değerlendirdi. Haberde, CHP Genel Merkezi’nde günler süren bir kuşatma ve direniş atmosferi yaşandığı, destekçilerin binayı terk etmeyi reddettiği ve sürecin polis müdahalesiyle zor kullanılarak sona erdirildiği aktarıldı.

The Economist: Demokrasi tartışmaları derinleşti

The Economist, “Bir Türk mahkemesi muhalefet liderini görevinden uzaklaştırdı” başlıklı analizinde yaşanan süreci Türkiye’de demokrasi ve siyasi düzen açısından kritik bir kırılma olarak değerlendirdi.

Haberde, CHP’nin son yıllarda özellikle yerel seçimlerde elde ettiği başarılarla iktidar karşısında ciddi bir alternatif haline geldiği vurgulanırken, yaşanan gelişmelerin Türkiye’de siyasi rekabetin yeniden şekillenmesi olarak görüldüğü ifade edildi.

The Guardian: Seçim rekabeti adım adım daralıyor

The Guardian gazetesinin editoryal yazısında, Ankara’daki CHP krizi ve parti genel merkezine yönelik polis müdahalesi, Türkiye’de daha geniş çaplı bir demokratik gerileme ve seçim rekabetinin yeniden şekillendirilmesi bağlamında ele alındı. Gazete, yaşananların yalnızca parti içi bir mesele olarak değil, Türkiye’de siyasal sistemin işleyişine ilişkin daha kapsamlı tartışmaların parçası olarak değerlendirildiğini aktardı.

La Stampa: Türkiye'de güç konsolidasyonu tartışmaları büyüyor

La Stampa, CHP’de yaşanan son gelişmeler ve parti genel merkezine yönelik polis müdahalesini, “Türkiye’de daha geniş kapsamlı bir siyasi yeniden yapılanma sürecinin parçası” olarak değerlendirdi. Gazete, yaşananların yalnızca Türkiye iç siyaseti açısından değil; Avrupa Birliği ilişkileri, NATO dengeleri, göç politikaları ve bölgesel güvenlik başlıkları bakımından da uluslararası önem taşıdığına dikkat çekti.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
