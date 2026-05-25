Dünya Basını CHP Genel Merkezi'nde Yaşananları Konuştu

CNN, yaşanan gelişmeleri “Türkiye’de muhalefet krizinde ciddi bir tırmanış” olarak değerlendirdi. Haberde, sürecin muhalefet çevreleri tarafından “yargı müdahalesi ve demokrasi testi” olarak yorumlandığı belirtildi.

Haberde ayrıca CHP’de yaşanan krizin artık yalnızca parti içi bir çekişme olmaktan çıktığı, Türkiye’de demokrasi, yargı bağımsızlığı ve siyasi rekabet tartışmalarının merkezine yerleştiği değerlendirmesine yer verildi. Özgür Özel ve destekçilerinin mahkeme kararını tanımadığı, iktidar cephesinin ise yargının bağımsız hareket ettiğini savunduğu aktarıldı.