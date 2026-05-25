Reyonlarda Yeni Dönemde Yanıltıcı İçerik Etiketleri Kaldırılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında, gıda ürünlerinin etiketlerinde tüketiciyi yanıltabilecek ifade ve görsellere yönelik yeni kurallar getirildi. Buna göre ürün adı ve net miktar bilgisinin ambalaj üzerinde kolayca görülebilecek şekilde yer alması zorunlu hale gelirken; alkol, şeker ve tatlandırıcı içeren ürünlerde bu içeriklerin ayrıca açık ve dikkat çekici biçimde belirtilmesi şart koşuldu.

Aroma verici kullanılarak üretilen ürünlerde gerçek meyve, süt ya da benzeri gıda görsellerinin kullanılmasına da sınırlama getirildi. Bu ürünlerin etiketlerinde “aromalı” ifadesinin açık şekilde yer alması zorunlu tutuldu.

Yeni düzenlemeyle, tüketicide yanlış algı oluşturabilecek “... tadında”, “... lezzeti” ve “... keyfi” gibi ifadelerin kullanımına yasak getirildi. Özellikle tereyağı aromalı margarin ve ayçiçek yağlarında “tereyağı tadında”, kokolin ürünlerinde “çikolata lezzeti”, süt bazlı buzlu ürünlerde ise “dondurma keyfi” gibi ifadeler artık kullanılamayacak. Zeytinyağı dışındaki bitkisel yağlarda zeytin veya zeytin ağacı görselleriyle birlikte “zeytinyağı lezzetinde” benzeri ifadelerin yer alması da yasak kapsamına alındı.

Öte yandan yalnızca doğal aroma verici veya doğal renklendirici kullanılan ürünler için özel kullanım kriterleri belirlendi. Yenilebilir buzlu ürünlerin etiketlerinde ürünün gerçek dondurma olduğu izlenimini verecek tanımlamalara da artık izin verilmeyecek.