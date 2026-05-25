Haberler
Gündem
Reyonlarda Yeni Dönemde Yanıltıcı İçerik Etiketleri Kaldırılıyor

Hakan Karakoca
25.05.2026 - 14:41
Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketiciyi yanıltabilecek gıda ifadelerine yönelik yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre ürün ambalajlarında “tereyağı tadında”, “dondurma keyfi” ya da “zeytinyağı lezzetinde” gibi, üründe o içeriğin gerçekten bulunduğu izlenimini yaratabilecek ifadelerin kullanımına yasak getirildi. Düzenlemenin, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve yanıltıcı pazarlama dilinin önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

Yanıltıcı görsel ve sözlerin olduğu etiketlere düzenleme geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, son iki yılda “Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği” kapsamında kapsamlı değişikliklere imza attı. Yapılan düzenlemelerle gıda etiketlerinin daha anlaşılır hale getirilmesi, tüketiciyi yanıltabilecek görsel ve ifadelerin engellenmesi ve gıda okuryazarlığının artırılması hedeflendi.

Yeni düzenleme doğrultusunda, Avrupa Birliği’nde kullanımına izin verilen ve Türkiye’de de uygun görülen yeni nesil gıda bileşenleri listelendi. AB mevzuatında yer alan 189 yeni gıda bileşeni düzenleme kapsamına alınırken; GDO’lu mikroorganizma ile üretilen, domuz kaynaklı olan ya da böcek içeren 32 ürün ise kapsam dışında bırakıldı.

“... tadında”, “... lezzeti” ve “... keyfi” gibi ifadeleri artık yok.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında, gıda ürünlerinin etiketlerinde tüketiciyi yanıltabilecek ifade ve görsellere yönelik yeni kurallar getirildi. Buna göre ürün adı ve net miktar bilgisinin ambalaj üzerinde kolayca görülebilecek şekilde yer alması zorunlu hale gelirken; alkol, şeker ve tatlandırıcı içeren ürünlerde bu içeriklerin ayrıca açık ve dikkat çekici biçimde belirtilmesi şart koşuldu.

Aroma verici kullanılarak üretilen ürünlerde gerçek meyve, süt ya da benzeri gıda görsellerinin kullanılmasına da sınırlama getirildi. Bu ürünlerin etiketlerinde “aromalı” ifadesinin açık şekilde yer alması zorunlu tutuldu.

Yeni düzenlemeyle, tüketicide yanlış algı oluşturabilecek “... tadında”, “... lezzeti” ve “... keyfi” gibi ifadelerin kullanımına yasak getirildi. Özellikle tereyağı aromalı margarin ve ayçiçek yağlarında “tereyağı tadında”, kokolin ürünlerinde “çikolata lezzeti”, süt bazlı buzlu ürünlerde ise “dondurma keyfi” gibi ifadeler artık kullanılamayacak. Zeytinyağı dışındaki bitkisel yağlarda zeytin veya zeytin ağacı görselleriyle birlikte “zeytinyağı lezzetinde” benzeri ifadelerin yer alması da yasak kapsamına alındı.

Öte yandan yalnızca doğal aroma verici veya doğal renklendirici kullanılan ürünler için özel kullanım kriterleri belirlendi. Yenilebilir buzlu ürünlerin etiketlerinde ürünün gerçek dondurma olduğu izlenimini verecek tanımlamalara da artık izin verilmeyecek.

"Köy ürünü" ibaresi de düzenlemeye dahil edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe alınan yeni düzenlemelerle, tüketicide yanıltıcı algı oluşturabilecek marka, ifade ve görsellere yönelik denetimler daha da sıkılaştırıldı. Buna göre “köy ürünü” izlenimi yaratabilecek marka isimleri ve tanıtım ifadelerinin kullanımına sınırlama getirildi.

Kanatlı hayvan ürünlerinde de üretim yöntemini gerçekte yansıtmayan, tüketiciyi yanlış yönlendirebilecek görsellerin kullanılmasının önüne geçildi. Benzer şekilde, içeriğinde farklı bitkisel yağlarla birlikte tereyağı veya zeytinyağı bulunan ürünlerin yalnızca bu bileşenler öne çıkarılarak “tereyağlı” ya da “zeytinyağlı” şeklinde adlandırılması yasaklandı.

Yeni kurallar kapsamında restoran, kafe ve benzeri toplu tüketim noktalarında servis edilen veya satış yerlerinde paketlenerek sunulan ürünlerde de şeffaflık zorunlu hale geldi. Tüketicinin tercihlerini etkileyebilecek bileşenlerin açık biçimde belirtilmesi şart koşulurken, birbirinin yerine kullanılabilen içeriklerin ürün adıyla birlikte görünür şekilde yazılması kararlaştırıldı.

Bu düzenlemeye örnek olarak, yer fıstığı kullanılarak hazırlanan baklavalarda yalnızca “fıstıklı” ifadesinin kullanılmasına son verildi. Bundan böyle ürünlerde doğrudan “yer fıstıklı baklava” ifadesinin yer alması zorunlu olacak.

İsimler de incelemeden geçti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan son düzenlemelerle, gıda sektöründe tüketiciyi yanıltabilecek birçok ifade ve görsele yeni kısıtlamalar getirildi. Buna göre, Türkiye’de üretilen ürünlerde ithal izlenimi yaratacak; ithal ürünlerde ise yerli üretim algısı oluşturacak marka, ifade ve görsellerin kullanımı yasaklandı.

Ayrıca gıdaların silah, kafatası, beyin, dudak veya göz gibi dikkat çekici şekil ve figürlerle piyasaya sunulmasının da önü kesildi. Özellikle çocuklara yönelik ürünlerde algı yönetimine neden olabilecek tasarımların engellenmesi hedefleniyor.

Yeni kurallar kapsamında, içeriğinde gerçek krema bulunmayan ürünlerde doğrudan “krema” ifadesinin kullanılmasına izin verilmeyecek. Bu tür ürünlerde artık “krema sos” ifadesi kullanılacak.

Bitki çaylarında ise tüketicinin doğru kullanım bilgisine ulaşabilmesi amacıyla hazırlama yönteminin etiket üzerinde açıkça belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

Düzenlemeler yalnızca ambalajlı ürünlerle sınırlı kalmadı. Restoran, kafe ve benzeri işletmelerde sunulan menülerde ürün içerikleri ile enerji değerlerinin tüketicilere açık şekilde gösterilmesi şartı da getirildi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
