Katar'daki Deposu İran Füzesiyle Vurulan Türk Üretici Aylarca Süren Emeğinin Bir Gecede Geldiği Hali Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.05.2026 - 14:56

Gece gündüz demeden, aylarca tek tek emek vererek ürettiğiniz her şeyin sadece bir gecede kül olması, bir girişimcinin ya da üreticinin yaşayabileceği en ağır trajedilerden biridir. Ticari bir kayıptan çok daha fazlasıdır; uykusuz gecelerin, dökülen alın terinin ve geleceğe dair kurulan tüm hayallerin bir anda yok olması demektir. İnsan emeğinin bu denli savunmasız kalması, izleyen herkesin yüreğini burkan cinsten.

Katar'daki depolarına İran tarafından atılan bir füzenin isabet etmesiyle aylardır verdikleri tüm emeklerin bir gecede kül olduğunu paylaşan üreticinin bu görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Geriye sadece kırık şişeler ve yanmış hayallerin kaldığı bu yıkım, küresel krizlerin ve çatışmaların masum halk ve üreticiler üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

1 gecede tüm emekler yerle bir oldu...

Savaşların ve jeopolitik krizlerin görünmeyen en büyük mağdurları, aslında kendi yağında kavrulmaya çalışan üreticiler ve işletmelerdir. Sınırların ötesinde alınan siyasi kararlar ya da fırlatılan füzeler, kilometrelerce uzaktaki bir depoda aylarca süren emeği saniyeler içinde yok edebiliyor. Bu durum, sadece maddi bir zarar yaratmakla kalmıyor; yerel ekonomileri, istihdamı ve en önemlisi insanların üretim motivasyonunu baltalıyor. Bir deponun vurulması, arkasındaki tedarik zincirini, o şişeleri tek tek dolduran işçileri ve o ürünleri bekleyen pazarları da doğrudan etkiliyor. Küresel arenadaki gerilimlerin bedelini, ne yazık ki yine gece gündüz demeden çalışan, üreten ve değer yaratmaya çalışan insanlar ödemek zorunda kalıyor. Yanmış demir yığınları ve kırık cam parçaları arasında kalan bu emek, küresel huzurun ve istikrarın ticaret ile üretim için ne denli hayati bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Ne olmuştu?

Her şey, Şubat 2026'da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak askeri operasyonlar ve buna bağlı olarak Orta Doğu'da patlak veren topyekûn savaş dalgasıyla başladı. İran, nükleer tesislerine yönelik operasyonlara misilleme olarak ABD'nin Katar'da bulunan El-Udeyd Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı başlattığını duyurmuştu. Bu saldırılarda füzelerin çoğunlukla yerleşim yerlerinden uzak askeri üssü hedef aldığı belirtilmişti.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
