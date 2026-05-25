Katar'daki Deposu İran Füzesiyle Vurulan Türk Üretici Aylarca Süren Emeğinin Bir Gecede Geldiği Hali Paylaştı

Gece gündüz demeden, aylarca tek tek emek vererek ürettiğiniz her şeyin sadece bir gecede kül olması, bir girişimcinin ya da üreticinin yaşayabileceği en ağır trajedilerden biridir. Ticari bir kayıptan çok daha fazlasıdır; uykusuz gecelerin, dökülen alın terinin ve geleceğe dair kurulan tüm hayallerin bir anda yok olması demektir. İnsan emeğinin bu denli savunmasız kalması, izleyen herkesin yüreğini burkan cinsten.

Katar'daki depolarına İran tarafından atılan bir füzenin isabet etmesiyle aylardır verdikleri tüm emeklerin bir gecede kül olduğunu paylaşan üreticinin bu görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Geriye sadece kırık şişeler ve yanmış hayallerin kaldığı bu yıkım, küresel krizlerin ve çatışmaların masum halk ve üreticiler üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.