Bodrum Kat Daire Kiralanır mı? Şişli'de Yerin 5 kat Altındaki Kiralık Evin İzleyenleri Hayrete Düşürdü

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.05.2026 - 11:14

İstanbul’un göbeğinde yaşamak her geçen gün daha maliyetli bir hâl alırken, kiralık daire piyasası da ezber bozmaya devam ediyor. Özellikle merkezi semtlerde bütçesine uygun bir ev arayanlar, her karşılaştıkları ilanla şaşkınlıklarını bir kat daha artırıyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu durum, konut krizinin ulaştığı boyutları ve kiralık ev standartlarının ne kadar değiştiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

İstanbul Şişli’de yer alan ve 12 bin TL kira bedeliyle kiralanmak istenen bir bodrum kat dairenin görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu. 'cemlikvlg' isimli içerik üreticisinin sosyal medya hesabından paylaştığı daire turu özellikle kiralık ev arayışında olanların sinirlerini bozdu.

Şişli'de kot 5 katında yaşam: 12 Bin TL!

Şişli'de kot 5 katında yaşam: 12 Bin TL!

Konut arayışında olanların sıklıkla karşılaştığı 'kot' terimi, binanın zemin altındaki katlarını ifade eder. Şişli'deki bu daire tam olarak kot 5 katında, yani yerin beş kat altında bulunuyor. Apartmanın giriş kapısından adım atar atmaz dik basamaklı merdivenlerle adeta yerin derinliklerine doğru inilen bu dairede, pencereler sadece küçük birer havalandırma boşluğuna bakıyor ve gün ışığı içeriye hiç girmiyor.

Evdeki oda dağılımı 1 oda ve 1 salon şeklinde tasarlanmış olsa da, mimari yapı tamamen kiracının yaratıcılığına bırakılmış durumda. Salonun hemen ortasında dekor amaçlı konulduğu düşünülen ancak aktif çalışan bir çamaşır makinesi yer alırken, yatak odası olarak ayrılan diğer odada ise ufak bir mutfak tezgahı bulunuyor. Dairenin en çok eleştirilen yönü ise banyo ve tuvalet tasarımı oldu. Havalandırma veya herhangi bir hava kaynağının bulunmadığı banyo, son derece dar ve klostrofobik bir yapıya sahip. Tuvalet ve banyonun ayrı olması içerik üreticisi tarafından olumlu bir detay olarak aktarılsa da, klozet kapağı açıldığında karşılaşılan manzara ve genel hijyen durumu izleyicilerin tepkisini çekti. Eski kiracının eşyalarını henüz yarım saat önce topladığı belirtilen daire, İstanbul'daki yüksek kira fiyatlarına karşılık sunulan yaşam alanlarının standardını bir kez daha tartışmaya açtı.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
