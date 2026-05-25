Sosyal Medyayı İkiye Bölen Bu Durumlar Sizce Birer Ayrılık Sebebi mi?

Modern zamanlarda bir ilişkiyi yürütmek, mayın tarlasında yürümekten farksız hale geldi. Eskiden sevgi, saygı ve sadakat gibi büyük kavramlar üzerinden çizilen kırmızı çizgiler; artık bir Instagram beğenisine, bir şifre krizine ya da arkadaş grubunda bensiz çekilen bir fotoğrafa kadar indirgenmiş durumda. Sosyal medya her gün yeni bir 'red flag' yani kırmızı bayrak tanımıyla çalkalanırken, kimileri bu durumları toksik birer saygısızlık olarak görüyor, kimileri ise 'Abartmayın, bu kadarı da güvensizlik' diyerek geçiştiriyor. Bugün ilişkilerin o çok tartışılan, insanı geceleri uykusuz bırakan yazısız kurallarını oylamaya açıyoruz.

Hadi sende son sözünü söyle!