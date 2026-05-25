Sosyal Medyayı İkiye Bölen Bu Durumlar Sizce Birer Ayrılık Sebebi mi?
Modern zamanlarda bir ilişkiyi yürütmek, mayın tarlasında yürümekten farksız hale geldi. Eskiden sevgi, saygı ve sadakat gibi büyük kavramlar üzerinden çizilen kırmızı çizgiler; artık bir Instagram beğenisine, bir şifre krizine ya da arkadaş grubunda bensiz çekilen bir fotoğrafa kadar indirgenmiş durumda. Sosyal medya her gün yeni bir 'red flag' yani kırmızı bayrak tanımıyla çalkalanırken, kimileri bu durumları toksik birer saygısızlık olarak görüyor, kimileri ise 'Abartmayın, bu kadarı da güvensizlik' diyerek geçiştiriyor. Bugün ilişkilerin o çok tartışılan, insanı geceleri uykusuz bırakan yazısız kurallarını oylamaya açıyoruz.
1. Sevgilinizin, siz hayatında yokken geçmişte flört ettiği veya eski sevgilisi olan kişinin yeni paylaştığı sıradan bir fotoğrafı beğenmesi sizce nedir?
2. Sevgilinizin "Burası benim kişisel alanım" diyerek telefon şifresini sizden gizlemesi ve asla vermemesi?
3. Sevgiliniz arkadaş grubuyla, sizsiz bir şekilde hafta sonu tatiline veya şehir dışı planına gitmesi?
4. Sevgilinizin karşı cinsten olan ve "Çok yakın arkadaşım, kardeşiz biz" dediği kişiyle baş başa alkollü bir mekanda gece geç saatlere kadar eğlenmesi?
5. Bir harcama veya gelecek planı yapılırken sevgilinizin size hiç danışmaması, tüm harcamaları ve planları üstlenmesi?
6. Sevgilinizin sizin giyim tarzınıza, dışarı çıkarken seçtiğiniz kıyafetlere "Çok iddialı, bunu giymeni istemiyorum" diyerek müdahale etmesi?
7. Eski sevgilisinin hediyesi olan, manevi değeri yüksek bir takıyı veya eşyayı sevgilinizin hala günlük hayatında kullanmaya devam etmesi?
8. Sevgilinizin, sizin en yakın arkadaşınızla sizin aranızda geçen tartışmayı gidip kendi arkadaşlarına anlatması?
9. Sevgilinizin dışarıda arkadaşlarıyla eğlenirken saatlerce size hiç mesaj atmaması?
10. Sevgilinizin sosyal medya üzerinden bir çok hesabı takip etmesi?
