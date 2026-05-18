Aynı İşi Yapan Memurlara Kötü Sürpriz: Emekli Maaşlarında 2008 Tuzağı!

Kamuda birinci derece üçüncü kademeye kadar yükselmiş bir psikolog üzerinden yapılan hesaplama, durumun vehametini gözler önüne seriyor. Bugün 75 bin lira net maaşla görev yapan ve memuriyete 2010 yılında başlayan bir kamu görevlisinin, mevcut sistemde hesaplanan emekli aylığı sadece 20 bin lira seviyesinde kalıyor. Bu çalışan 10 ya da 15 yıl daha sistemde kalsa, yaş sınırını tamamlasa bile sonuç değişmiyor. Çünkü net maaşı 75 bin lira olmasına rağmen, SGK’ya bildirilen prime esas kazancı 42 bin 839 lirada kalıyor.

Aynı gelir seviyesine sahip bir çalışan özel sektörde olsaydı, brüt maaşı 105 bin lira civarında bildirileceği için emekli maaşı 50 bin liraya yaklaşabilecekti. Geçmişte popüler olan 'Kapağı devlete at, emekliliğin garanti olsun' anlayışı, yerini yüksek primle özel sektörde kalmanın daha avantajlı olduğu bir döneme bıraktı.

Özgür Erdursun, şu ifadeleri kullandı:

'Belki bugün bunun çok farkında değiller.

Çünkü çalışırken maaşlar arasın­da ciddi bir fark görünmüyor.

Ama emeklilik günü geldiğinde gerçek tablo ortaya çıkacak.

Aynı kurumda çalışan iki me­mur…

Aynı maaşı alan iki kamu çalışa­nı…

Sadece işe giriş tarihleri farklı olduğu için emeklilikte çok farklı şartlarla karşılaşacak.

Birisinin emekli aylığı ve hakları daha güçlü olacak…

Diğeri ise daha düşük emekli ay­lığı ve sınırlı haklarla emeklilik ya­şayacak.'