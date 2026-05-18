Erken Emekli Olacak Mesleklerin Tam Listesi: SGK'dan Milyonlara 7.5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi!

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
18.05.2026 - 10:39

Sosyal güvenlik sisteminde ağır, riskli ve yıpratıcı iş kollarında çalışan milyonlarca kişi erken emekli olabiliyor. Kamuoyunda 'Yıpranma Hakkı' olarak bilinen Fiili Hizmet Süresi Zammı uygulamasının meslek gruplarına göre sağladığı avantajlar merak ediliyor. Kimler erken emekli olabilir? Yıpranma payı nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

Yıpranma payı nedir? Erken emeklilik sistemi nasıl çalışıyor?

Sosyal güvenlik mevzuatına göre yıpranma payı, bedenen ve ruhen normalden çok daha fazla efor sarf edilen mesleklerde uygulanıyor. Sistem, kapsama giren sigortalılara iki temel kulvarda büyük avantaj sağlıyor. Birinci avantaj, çalışılan her yıl için sigortalının prim gün sayısına ilave günler eklenmesi olurken; ikinci ve en önemli avantaj ise kazanılan bu ek sürelerin belirli oranlarda emeklilik yaş haddinden düşürülerek kişinin daha erken yaşta emekli olabilmesi sağlanıyor.

Meslek gruplarına göre değişkenlik gösteren ek prim günlerinde çarpıcı örnekler bulunuyor. Örneğin, sağlık personeline fiili hizmet süresi zammı kapsamında her 360 günlük çalışma karşılığında 60 gün ilave süre veriliyor. Bu sayede bir sağlık çalışanı, bir yıl görev yaptığında sisteme 360 gün değil, 420 prim günüyle kaydediliyor. Benzer şekilde, demir-çelik fabrikalarında çalışan işçilere her 360 gün için 90 gün, yer altında çalışan maden işçilerine ise tam 180 gün ek prim günü sağlanıyor. Böylece yer altındaki maden işçisinin 1 yıllık çalışması, prim ödemesi yönünden 1.5 yıl olarak hesaba katılıyor.

Kimler, hangi meslekler erken emekli olabilir? Mesleklere göre yıpranma payı.

Mesleğin risk ve ağırlık derecesine göre her 360 günlük (1 yıl) çalışma karşılığında verilen ek süreler şöyle:

  • Yer Altı Maden İşçileri+ 180 Gün 540 Gün (1,5 Yıl)

  • Demir-Çelik İşçileri+ 90 Gün 450 Gün (1 yıl 3 ay)

  • Sağlık Çalışanları+ 60 Gün 420 Gün

  • Basın Mensupları+ 90 Gün 450 Gün

  • İtfaiyeciler+ 60/90 Gün Değişken

Erken emekli olan meslekler

Madenciler ve Yeraltı İşçileri: Yılda 180 gün (en yüksek oran).

Güvenlik Güçleri: Polisler, askerler, MİT personeli ve cezaevi infaz koruma memurları (Yılda 90 gün).

Sağlık Çalışanları: Doktorlar, hemşireler, ebeler, hasta bakıcılar ve röntgen teknisyenleri (Yılda 60 gün).

Basın Mensupları: Basın kartı sahibi gazeteciler, muhabirler ve basın çalışanları (Yılda 90 gün).

Ağır Sanayi İşçileri: Demir-çelik, döküm, alüminyum, cam, çimento fabrikaları ile asit ve cıva üretimi yapanlar (Yılda 60-90 gün).

Diğer Meslekler: İtfaiyeciler, sahil güvenlik personeli ve radyoaktif işlerde çalışanlar.

Emeklilik yaşı nasıl öne çekiliyor? 7.5 yıl erken emeklilik imkanı.

Yıpranma payının sağladığı en büyük kazanım olan emeklilik yaşının düşürülmesinde meslek gruplarına göre farklı yasal kurallar uygulanıyor. Mevzuata göre en avantajlı kesimi yer altı maden işçileri oluşturuyor. Yer altında çalışanların kazandığı yıpranma günlerinin tamamı, herhangi bir üst sınır uygulanmaksızın doğrudan emeklilik yaşından indiriliyor. Örneğin, yer altında 15 yıl boyunca fiilen çalışan bir maden işçisi, kazandığı 2.700 günlük yıpranma payı sayesinde hem 8.100 prim gününe ulaşıyor hem de emeklilik yaşını tam 7.5 yıl öne çekebiliyor.

Sağlık çalışanları, gazeteciler ve itfaiyeciler için ise farklı bir hesaplama modeli devrede bulunuyor. Bu meslek gruplarında çalışanların kazandıkları ek prim günlerinin tamamı değil, yalnızca yarısı emeklilik yaşından düşülüyor ve bu indirimde 3 yıllık bir üst sınır uygulanıyor. Dolayısıyla bir basın mensubu 10 yıl çalıştığında 900 gün fazladan prim kazanırken, emeklilik yaşından 450 gün indirim alabiliyor. Yaş indiriminden faydalanabilmek için madencilerin en az 5 yıl; sağlıkçı, gazeteci ve itfaiyecilerin ise en az 10 yıl boyunca bu mesleklerde aktif olarak çalışmış olması şartı aranıyor.

Kritik detay: Masa başı çalışanlar kapsam dışı.

Yıpranma hakkından yararlanabilmek konusunda en çok karıştırılan noktaların başında fiilen çalışma şartı geliyor. Mevzuat uyarınca, personelin unvanından ziyade işi tehlikeli ve riskli alanda fiilen yapıp yapmadığına bakılıyor. Büyük bir demir-çelik fabrikasının yüksek ısılı üretim bandında çalışan bir işçi yıpranma payından sonuna kadar yararlanırken, aynı fabrikanın idari binasında ya da muhasebe servisinde masa başında görev yapan personel bu haktan faydalanamıyor.

Aynı şekilde, yıllık izin, ücretsiz izin ya da resmi tatil süreleri de (madenciler hariç) yıpranma bildirimine dahil edilmiyor. Haftada 6 gün çalışılan bir iş yerinde SGK'ya 26 günlük yıpranmalı bildirim yapılırken, hafta tatili olan 4 gün hesaplamadan çıkarılıyor. Maden işçileri haricindeki meslek grupları için yıpranma ile eklenecek toplam gün sayısında 5 yıllık bir üst sınır bulunduğundan, erken emeklilik planı yapan tüm çalışanların e-Devlet üzerinden SGK dökümlerini ve meslek kodlarını düzenli olarak kontrol etmesi büyük önem taşıyor.

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
