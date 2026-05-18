Erken Emekli Olacak Mesleklerin Tam Listesi: SGK'dan Milyonlara 7.5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi!

Sosyal güvenlik mevzuatına göre yıpranma payı, bedenen ve ruhen normalden çok daha fazla efor sarf edilen mesleklerde uygulanıyor. Sistem, kapsama giren sigortalılara iki temel kulvarda büyük avantaj sağlıyor. Birinci avantaj, çalışılan her yıl için sigortalının prim gün sayısına ilave günler eklenmesi olurken; ikinci ve en önemli avantaj ise kazanılan bu ek sürelerin belirli oranlarda emeklilik yaş haddinden düşürülerek kişinin daha erken yaşta emekli olabilmesi sağlanıyor.

Meslek gruplarına göre değişkenlik gösteren ek prim günlerinde çarpıcı örnekler bulunuyor. Örneğin, sağlık personeline fiili hizmet süresi zammı kapsamında her 360 günlük çalışma karşılığında 60 gün ilave süre veriliyor. Bu sayede bir sağlık çalışanı, bir yıl görev yaptığında sisteme 360 gün değil, 420 prim günüyle kaydediliyor. Benzer şekilde, demir-çelik fabrikalarında çalışan işçilere her 360 gün için 90 gün, yer altında çalışan maden işçilerine ise tam 180 gün ek prim günü sağlanıyor. Böylece yer altındaki maden işçisinin 1 yıllık çalışması, prim ödemesi yönünden 1.5 yıl olarak hesaba katılıyor.