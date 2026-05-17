Bayram Öncesi Fahiş Fiyata Ağır Darbe: Bakanlık Milyonlarca Lira Ceza Kesilen Sektörü Açıkladı!

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.05.2026 - 10:42

Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarına ve haksız ticari uygulamalara karşı yürüttüğü denetimleri üst seviyeye çıkardı. Mevzuata aykırı hareket eden tam 1258 işletmeye toplamda 389 milyon 430 bin 966 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu. En çok ceza kesilen sektör ise belli oldu.

Bakanlıktan fahiş fiyata ağır darbe: 1258 işletmeye 389 milyon lirayı aşan ceza yağdı!

Ticaret Bakanlığı, bayram öncesi denetimlerini artırdı. Tüketici refahını olumsuz etkileyen adımları engellemek için sahaya inen ekipler, haksız kazanç sağlama peşinde olan işletmeleri tek tek tespit etti.

Bu kapsamda faaliyet gösteren Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2026 yılının ilk dört ayında gerçekleştirdiği kapsamlı incelemeler ve düzenlediği dört ayrı toplantı sonucunda, mevzuata aykırı hareket eden tam 1258 işletmeye toplamda 389 milyon 430 bin 966 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

En büyük ceza sebze ve meyve sektörüne kesildi.

Bakanlık ekiplerinin radarında özellikle son dönemde fiyat dalgalanmalarıyla dikkat çeken temel gıda ürünleri, zincir marketler, toptan satış merkezleri ve e-ticaret platformları yer aldı. Yapılan incelemelerde en dikkat çekici ceza oranı, tarla ile tezgah arasındaki fiyat uçurumunun sık sık gündeme geldiği sebze ve meyve sektöründe görüldü. Meyve ve sebze fiyatlarında yaşanan olağanüstü ve arz-talep dengesiyle açıklanamayan artışları mercek altına alan kurul, bu alanda faaliyet gösteren 330 işletmeye toplam 215 milyon 115 bin 676 lira idari yaptırım uyguladı. Böylece toplam ceza miktarının yarısından fazlası sebze ve meyve piyasasındaki haksız kazançlara kesilmiş oldu.

E-ticaret siteleri ve temel gıda da yakın markajda.

Denetimlerin bir diğer önemli ayağını ise dijital pazar yerleri oluşturdu. Yabancı menşeli e-ticaret platformlarına yönelik getirilen yeni ithalat kısıtlamalarının ardından, yerel e-ticaret sitelerinde fırsatçılık yaparak fiyatları haksız yere yukarı çeken firmalar tespit edildi. Ticaret Bakanlığı, bu kısıtlamaları bahane ederek etiket değiştiren 840 işletmeye toplam 151 milyon 718 bin 280 lira ceza kesti.

Vatandaşın günlük mutfak masrafını doğrudan etkileyen fahiş fiyat artışları da cezasız kalmadı. Temel gıda ve tüketim maddelerinde haksız fiyat artışı yaptığı belirlenen 13 işletmeye 9 milyon 643 bin 310 lira para cezası verilirken; ekmek ve simit fiyatlarında belirlenen resmi tarifelerin dışına çıkarak gizli zam uygulayan 75 işletmeye ise toplamda 12 milyon 953 bin 700 lira idari para cezası kesildi.

Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
