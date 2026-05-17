Bayram Öncesi Fahiş Fiyata Ağır Darbe: Bakanlık Milyonlarca Lira Ceza Kesilen Sektörü Açıkladı!

Denetimlerin bir diğer önemli ayağını ise dijital pazar yerleri oluşturdu. Yabancı menşeli e-ticaret platformlarına yönelik getirilen yeni ithalat kısıtlamalarının ardından, yerel e-ticaret sitelerinde fırsatçılık yaparak fiyatları haksız yere yukarı çeken firmalar tespit edildi. Ticaret Bakanlığı, bu kısıtlamaları bahane ederek etiket değiştiren 840 işletmeye toplam 151 milyon 718 bin 280 lira ceza kesti.

Vatandaşın günlük mutfak masrafını doğrudan etkileyen fahiş fiyat artışları da cezasız kalmadı. Temel gıda ve tüketim maddelerinde haksız fiyat artışı yaptığı belirlenen 13 işletmeye 9 milyon 643 bin 310 lira para cezası verilirken; ekmek ve simit fiyatlarında belirlenen resmi tarifelerin dışına çıkarak gizli zam uygulayan 75 işletmeye ise toplamda 12 milyon 953 bin 700 lira idari para cezası kesildi.