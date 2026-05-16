Sosyal Medya Paylaşımlarıyla Adından Söz Ettiren Fatma Soydaş'tan "Açılır MIsın?" Sorusuna Cevap

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.05.2026 - 20:21

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Fatma Soydaş, katıldığı programda yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi. Program sunucusunun yönelttiği “Açılmayı düşünüyor musun?” sorusuna verdiği yanıt, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Merak edilen soruya "çevre" yanıtını verdi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen içerik üreticisi Fatma Soydaş, katıldığı televizyon programında tesettür ve yaşam tarzına ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Program sırasında yöneltilen “Hiç açılmayı düşündünüz mü?” sorusuna yanıt veren Soydaş, sosyal çevresindeki değişimlerin yaşam biçimini etkileyebileceğini ifade etti. Soydaş, “Biliyorum ki eğer çevremi değiştirirsem, tesettürüm de değişecek” sözleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"Abonelere özel ne paylaşıyorsun?" diye soruldu.

Program sırasında sunucu ile Fatma Soydaş arasında dikkat çeken bir diyalog da yaşandı. Sunucunun, “Başındaki başörtüye bakıp bir de hareketlerine baktığımızda bir samimiyetsizlik görüyoruz” sözleri üzerine Soydaş, “Beni neden samimiyetsiz buluyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.

Yayında ayrıca içerik üreticisinin sosyal medya platformlarında abonelere özel paylaşımları da gündeme geldi. Sunucunun “Abonelere özel ne paylaşıyorsun?” sorusuna Soydaş, ayrıntı vermekten kaçınarak “Onu söyleyemiyoruz maalesef” yanıtını verdi.

Paylaştığı ayak fotoğrafı programı gerdi.

Programda öne çıkan başlıklardan biri de sosyal medya içerikleri üzerine yapılan değerlendirmeler oldu. Sunucunun, “Ayak paylaşmak da bence bir Müslüman kadına, özellikle tesettürlü bir kadına yakışmaz” sözleri üzerine Fatma Soydaş, “Ben kimim ki hükmü vereceğim yani?” yanıtını verdi.

Sunucunun ardından “Zaten sana düşmez” ifadelerini kullanmasıyla birlikte ikili arasındaki tartışma bir süre daha devam etti.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
