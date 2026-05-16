Binlerce Öğrencinin Beklediği Öğrenci Affı İçin Tarih Netleşmeye Başladı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.05.2026 - 18:45

Üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan af düzenlemesinde kapsamın genişletilmesi planlanıyor. Taslakta, yalnızca ilişiği kesilen öğrencilerin değil, kendi isteğiyle kaydını sildirenlerin de aftan yararlanabilmesine yönelik seçenekler değerlendiriliyor.

AKP grubunun üzerinde çalıştığı düzenlemede sona yaklaşılırken, yükseköğretimin tüm kademelerini kapsayan bir yapı hedefleniyor. Ayrıca belirli şartları karşılayan öğrencilerin, puanlarının yeterli olması halinde farklı bölümlere geçiş yapabilmesine imkan tanınması da gündemde yer alıyor.

Alan değiştirme hakkı da verilecek.

Hazırlanan düzenlemeyle, Temmuz 2022 sonrası üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilerin yeniden eğitim hayatına dönebilmesinin önü açılacak.

Taslak kapsamında kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrencilerin de başvuru hakkına sahip olabileceği ifade edilirken, af düzenlemesinin hazırlık sınıfından ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarına kadar geniş bir alanı kapsaması planlanıyor.

Düzenlemede dikkat çeken başlıklardan biri de alan değiştirme seçeneği oldu. Buna göre, geri dönüş hakkı elde eden öğrencilerin puanlarının yeterli olması halinde aynı puan türü içerisindeki farklı bölümlere geçiş yapabilmesine imkan tanınabileceği belirtiliyor.

Öte yandan aftan yararlanacak öğrencilere, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim programlarına yatay geçiş hakkı verilmesi de değerlendirilen seçenekler arasında bulunuyor.

Öğrencilerin başarısız oldukları ya da hiç alamadıkları dersler için ek sınav hakkı...

Taslak düzenlemede, azami öğrenim süresini dolduran son sınıf öğrencilerine yönelik yeni haklar da yer alıyor. Buna göre öğrencilerin başarısız oldukları ya da hiç alamadıkları dersler için iki ek sınav ile tekrar hakkı verilmesi planlanıyor.

Ayrıca tüm derslerini tamamlamasına rağmen zorunlu uygulamalı eğitim sürecine başlayamayan veya bu süreci bitiremeyen öğrencilere de eğitimlerini tamamlama imkanı sağlanacak.

Düzenlemeden özellikle tıp, turizm, tarım, gastronomi ve veterinerlik gibi uygulamalı eğitimin ağırlıklı olduğu bölümlerde öğrenim gören binlerce öğrencinin yararlanabileceği belirtiliyor.

Cezalar ağırlaşıyor.

Taslakta üniversitelerdeki disiplin uygulamalarına ilişkin yeni düzenlemeler de yer alıyor.

Buna göre terör örgütü propagandası yaptığı, örgüt adına faaliyet yürüttüğü ya da üniversite kampüslerinde şiddet ve nefret içerikli bildiri, afiş veya pankart astığı ve dağıttığı tespit edilen öğrencilere disiplin cezası uygulanması planlanıyor. Bu kapsamda söz konusu öğrencilere bir yarıyıl uzaklaştırma cezası verilmesi seçeneği de değerlendiriliyor.

Öte yandan öğrenci affının kapsamı ve detaylarına ilişkin nihai kararın ise henüz netleşmediği belirtiliyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
