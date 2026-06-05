Kopya Olduğu İddia Edilmişti: Show TV'nin "Muhtemel Aşk" Dizisi İçin Yeni Afiş Hazırlandı
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Show TV'nin yeni yaz dizisi Muhtemel Aşk için geri sayım başladı. Ekin Koç, Ayça Ayşin Turan ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerde yer aldığı Muhtemel Aşk dizisinin geçtiğimiz günlerde ilk afişi yayınlanmıştı. Muhtemel Aşk dizisinin afişi ünlü Netflix yapımı Emily in Paris'in afişiyle neredeyse birebir benzer çıkınca sosyal medyada tartışmalar alevlenmişti. Show TV, Muhtemel Aşk dizisi için yeni bir afiş hazırlattı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Show TV ekranları için hazırlanan Muhtemel Aşk dizisi henüz yayınlanmadan sosyal medyanın gündemine oturdu.
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İşte Show TV dizisi Muhtemel Aşk'ın eleştirilerin ardından hazırlanan yeni afişi:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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