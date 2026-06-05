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Kopya Olduğu İddia Edilmişti: Show TV'nin "Muhtemel Aşk" Dizisi İçin Yeni Afiş Hazırlandı

Kopya Olduğu İddia Edilmişti: Show TV'nin "Muhtemel Aşk" Dizisi İçin Yeni Afiş Hazırlandı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.06.2026 - 16:27
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Show TV'nin yeni yaz dizisi Muhtemel Aşk için geri sayım başladı. Ekin Koç, Ayça Ayşin Turan ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerde yer aldığı Muhtemel Aşk dizisinin geçtiğimiz günlerde ilk afişi yayınlanmıştı. Muhtemel Aşk dizisinin afişi ünlü Netflix yapımı Emily in Paris'in afişiyle neredeyse birebir benzer çıkınca sosyal medyada tartışmalar alevlenmişti. Show TV, Muhtemel Aşk dizisi için yeni bir afiş hazırlattı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Show TV ekranları için hazırlanan Muhtemel Aşk dizisi henüz yayınlanmadan sosyal medyanın gündemine oturdu.

Show TV ekranları için hazırlanan Muhtemel Aşk dizisi henüz yayınlanmadan sosyal medyanın gündemine oturdu.

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı yeni yaz dizisi Muhtemel Aşk'ın yayın tarihi henüz belli olmasa da merakla beklenen dizinin ilk afişi geçtiğimiz günlerde görücüye çıkmıştı. Muhtemel Aşk dizisinin afişi dünyaca ünlü Netflix yapımı Emily in Paris'le neredeyse birebir aynı çıkınca sosyal medyada eleştiriler hızla büyümüştü

Muhtemel Aşk'ın ilk afişine gelen eleştiriler henüz bitmezken Birsen Altuntaş, Muhtemel Aşk dizisi için yeni bir afiş hazırlatıldığını duyurdu.

İşte Show TV dizisi Muhtemel Aşk'ın eleştirilerin ardından hazırlanan yeni afişi:

İşte Show TV dizisi Muhtemel Aşk'ın eleştirilerin ardından hazırlanan yeni afişi:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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