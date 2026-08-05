Rihanna ve ASAP Rocky'nin Dans Ettiği Görüntüler Sosyal Medyayı Salladı
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Yaklaşık altı yıldır mutlu birlikteliklerini sürdüren Rihanna ve ASAP Rocky, bu kez Barbados'ta katıldıkları festivalde çekilen görüntülerle gündemde. Üç çocuklarıyla örnek gösterilen ünlü çiftin tekne partisindeki samimi ve eğlenceli anları kısa sürede sosyal medyada viral olurken, videoya gelen yorumlar da dikkat çekti. Özellikle ikilinin enerjisi kadar, görüntülerde yer alan sürpriz bir detay da kullanıcıların diline düştü.
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Müzik dünyasının en ikonik çiftlerinden biri olarak gösterilen Rihanna ve ASAP Rocky'nin tanışıklığı aslında yıllar öncesine dayanıyor.
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Çift, bu kez özel hayatlarıyla değil, Barbados'ta katıldıkları festivalde çekilen eğlenceli görüntülerle gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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