Rihanna ve ASAP Rocky'nin Dans Ettiği Görüntüler Sosyal Medyayı Salladı

İkilinin yolları ilk kez 2012 yılında kesişti. Aynı dönemde birlikte sahne alan ve çeşitli projelerde bir araya gelen ikili, uzun yıllar dostluklarını sürdürdü. Hayranları isimlerini sık sık yan yana yazsa da ikisi de o dönem ilişki iddialarını doğrulamadı.

2020 yılında ise arkadaşlıkları aşka dönüştü. Pandemi döneminde birlikte vakit geçirmeye başlayan çift, kısa sürede magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasına girdi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışsalar da katıldıkları etkinlikler, kırmızı halılar ve birbirlerine verdikleri destekle sık sık gündeme geldiler.

Rihanna ve ASAP Rocky, ilişkilerinin en çok konuşulan yönlerinden biriyle de dikkat çekiyor. Çift, üç yıl içerisinde üç çocuk sahibi olarak kalabalık bir aile kurdu.

İlk çocukları RZA Athelston Mayers, Mayıs 2022'de dünyaya geldi. İsmini Wu-Tang Clan'ın efsanevi kurucusu RZA'dan alan küçük RZA, henüz bebekken anne ve babasıyla birlikte İngiliz Vogue dergisine kapak olarak büyük ses getirmişti.

Ailenin ikinci çocuğu Riot Rose Mayers, 1 Ağustos 2023'te doğdu. Rihanna, Riot'a hamile olduğunu tüm dünyanın izlediği Super Bowl devre arası şovunda karnını okşayarak duyurmuş, bu an pop kültür tarihine geçmişti. Çift, geçtiğimiz günlerde Riot'un üçüncü yaşını Barbados'ta düzenledikleri Örümcek Adam temalı renkli bir partiyle kutladı.

Ailenin en küçük üyesi ise çiftin ilk kız çocukları Rocki Irish Mayers oldu. Eylül 2025'te dünyaya gelen Rocki'nin hamileliği de Rihanna'nın Met Gala kırmızı halısındaki sürpriz görünümüyle duyurulmuştu. Son dönemde sosyal medyada Rihanna'nın bol kıyafet tercih etmesi nedeniyle dördüncü bebek iddiaları ortaya atılsa da ünlü çiftten bu konuda herhangi bir resmi açıklama gelmedi.