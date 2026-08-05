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Rihanna ve ASAP Rocky'nin Dans Ettiği Görüntüler Sosyal Medyayı Salladı

Rihanna ve ASAP Rocky'nin Dans Ettiği Görüntüler Sosyal Medyayı Salladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.08.2026 - 12:42
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Yaklaşık altı yıldır mutlu birlikteliklerini sürdüren Rihanna ve ASAP Rocky, bu kez Barbados'ta katıldıkları festivalde çekilen görüntülerle gündemde. Üç çocuklarıyla örnek gösterilen ünlü çiftin tekne partisindeki samimi ve eğlenceli anları kısa sürede sosyal medyada viral olurken, videoya gelen yorumlar da dikkat çekti. Özellikle ikilinin enerjisi kadar, görüntülerde yer alan sürpriz bir detay da kullanıcıların diline düştü.

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Müzik dünyasının en ikonik çiftlerinden biri olarak gösterilen Rihanna ve ASAP Rocky'nin tanışıklığı aslında yıllar öncesine dayanıyor.

Müzik dünyasının en ikonik çiftlerinden biri olarak gösterilen Rihanna ve ASAP Rocky'nin tanışıklığı aslında yıllar öncesine dayanıyor.

İkilinin yolları ilk kez 2012 yılında kesişti. Aynı dönemde birlikte sahne alan ve çeşitli projelerde bir araya gelen ikili, uzun yıllar dostluklarını sürdürdü. Hayranları isimlerini sık sık yan yana yazsa da ikisi de o dönem ilişki iddialarını doğrulamadı.

2020 yılında ise arkadaşlıkları aşka dönüştü. Pandemi döneminde birlikte vakit geçirmeye başlayan çift, kısa sürede magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasına girdi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışsalar da katıldıkları etkinlikler, kırmızı halılar ve birbirlerine verdikleri destekle sık sık gündeme geldiler.

Rihanna ve ASAP Rocky, ilişkilerinin en çok konuşulan yönlerinden biriyle de dikkat çekiyor. Çift, üç yıl içerisinde üç çocuk sahibi olarak kalabalık bir aile kurdu.

İlk çocukları RZA Athelston Mayers, Mayıs 2022'de dünyaya geldi. İsmini Wu-Tang Clan'ın efsanevi kurucusu RZA'dan alan küçük RZA, henüz bebekken anne ve babasıyla birlikte İngiliz Vogue dergisine kapak olarak büyük ses getirmişti.

Ailenin ikinci çocuğu Riot Rose Mayers, 1 Ağustos 2023'te doğdu. Rihanna, Riot'a hamile olduğunu tüm dünyanın izlediği Super Bowl devre arası şovunda karnını okşayarak duyurmuş, bu an pop kültür tarihine geçmişti. Çift, geçtiğimiz günlerde Riot'un üçüncü yaşını Barbados'ta düzenledikleri Örümcek Adam temalı renkli bir partiyle kutladı.

Ailenin en küçük üyesi ise çiftin ilk kız çocukları Rocki Irish Mayers oldu. Eylül 2025'te dünyaya gelen Rocki'nin hamileliği de Rihanna'nın Met Gala kırmızı halısındaki sürpriz görünümüyle duyurulmuştu. Son dönemde sosyal medyada Rihanna'nın bol kıyafet tercih etmesi nedeniyle dördüncü bebek iddiaları ortaya atılsa da ünlü çiftten bu konuda herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

Çift, bu kez özel hayatlarıyla değil, Barbados'ta katıldıkları festivalde çekilen eğlenceli görüntülerle gündeme geldi.

Rihanna ve ASAP Rocky, Barbados'un geleneksel Crop Over Festivali kapsamında düzenlenen bir tekne partisine katıldı. Jamaikalı şarkıcı Spice'ın sahne aldığı gecede müziğin ritmine kendilerini kaptıran çift, Karayip kültürüne özgü danslarıyla büyük ilgi gördü.

Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen videoda Rihanna'nın ASAP Rocky'nin önünde dans ettiği, Rocky'nin de sevgilisine eşlik ederek eğlendiği anlar kısa sürede viral oldu. Ancak videoyu gündem yapan tek detay bu değildi.

Çiftin hemen arkasında duran bir festival katılımcısının şaşkın ve hayranlık dolu bakışları da sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Kısa sürede binlerce paylaşım yapılan görüntü için 'Videonun gerçek yıldızı arkadaki adam', 'Rihanna'yı canlı görsem ben de aynı tepkiyi verirdim' ve 'O yüz ifadesi hepimizin ortak duygusu' yorumları yapıldı.

Rihanna, ASAP Rocky ile dans ederken kendilerini izleyen adamın verdiği tepkiyi hikayesinde paylaştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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